Google Pixel Watch 2 hat ein Problem mit der Stromversorgung

Googles neue Pixel Watch 2 hat zwar ein neues Ladesystem bekommen, doch offenbar gibt es bei der erst seit Kurzem verfügbaren neuen Smartwatch genau damit Probleme: Viele Besitzer klagen, dass ihre Geräte höchstens sporadisch geladen werden können.

Manche Uhren laden nur sehr sporadisch

Zusammenfassung Google Pixel Watch 2 hat Lade-Probleme

Nutzer berichten über sporadisches Laden der Geräte

Probleme auf Reddit und Googles Support-Seiten diskutiert

Ursache für Ladeprobleme noch unklar

Google bietet vereinzelt Austausch defekter Geräte an

Unbekannte Anzahl an Kunden potenziell betroffen

Gerät oft als Dreingabe beim Kauf von Google Pixel 8 abgesetzt

In den Diskussionsforen von Reddit und bei Googles eigenen Support-Seiten ist Android Authority auf lange Threads gestoßen, in denen diverse Käufer der Google Pixel Watch 2 über massive Probleme mit der Stromversorgung berichten. Die Geräte lassen sich auf dem mitgelieferten Dock unter Umständen wohl kaum zuverlässig mit Energie versorgen.Den Berichten der User zufolge hört die Uhr in vielen Fällen irgendwann einfach mit dem Laden auf, wobei sich dies nicht auf bestimmte Bedingungen zurückführen lässt. Trotz diverser Versuche gibt es bisher keine bekannten Methoden, um die Pixel Watches der betroffenen Kunden wieder zuverlässig zu laden. Bei Google kennt man das Problem angeblich bereits.So sollen Support-Anfragen teilweise dazu geführt haben, dass Google den Austausch der scheinbar defekten Geräte anbot. Intern sei die Problematik bekannt, weshalb man an einer Lösung arbeite, werden Mitarbeiter des Kundendiensts von Google zitiert. Aktuell ist aber noch vollkommen unklar, ob die Ursachen für die Ladeprobleme der Google Pixel Watch 2 auf die Uhr selbst oder defekte Ladedocks zurückzuführen sind.Bislang lässt sich nicht abschätzen, wie viele Kunden betroffen sein könnten. Allerdings wurde die Pixel Watch 2 im Zuge der Markteinführung der Google Pixel 8-Smartphones sicherlich einige zigtausend Mal als Dreingabe beim Kauf abgesetzt, weshalb es eine vergleichsweise hohe Zahl von Kunden geben dürfte, die wenige Wochen nach der Verfügbarkeit von den Ladeproblemen betroffen sein könnten.