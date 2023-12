iOS 17.2: Ältere iPhones erhalten schnelleres kabelloses Laden

Mit iOS 17.2 versorgt Apple nicht nur die iPhone 15-Familie mit neuen Funktionen, auch ältere Modelle profitieren vom anstehen Update. Die Unterstützung des Qi2-Ladestandards etwa erhöht die Geschwindigkeit, mit der das iPhone 13 und iPhone 14 kabellos geladen werden.

15-Watt-Ladung auch für iPhone 13 und iPhone 14

MagSafe dank Qi2-Standard auch für Android

In den offiziellen Patch Notes zum neuen iOS 17.2-Update rangiert der Punkt "Qi2-Ladegerät-Unterstützung für alle iPhone 13- und iPhone 14-Modelle" beinahe an letzter Stelle. Dabei scheinen die älteren Apple-Smartphones von dieser Änderung deutlich zu profitieren, denn das kabellose Laden wird durch den aktuellen Qi2-Standard teilweise kräftig beschleunigt.War bisher unklar, ob das schnellere Wireless-Charging mit bis zu 15 Watt nur von Modellen der iPhone 15-Baureihe oder auch von älteren iPhones unterstützt wird, bringt nun Anker Licht ins Dunkel. Gegenüber den Kollegen von The Verge gibt der Zubehörhersteller an, dass die eigenen Qi2-Ladegeräte auch das iPhone 13 und iPhone 14 mit 15 Watt versorgen werden.Zuvor galt eine Beschränkung auf maximal 7,5 Watt für Ladematten mit Qi-Standard. Lediglich Apples eigene MagSafe-Ladegeräte waren in der Lage, Smartphones ab dem iPhone 12 mit bis zu 15 Watt aufzuladen. Mitte November wurde der Qi2-Standard vom Wireless Power Consortium (WPC) freigegeben, der nicht nur in iPhones, sondern auch in diverse Android-Smart­phones einkehren könnte. Die Rechte am sogenannten Magnetic Power Profil (MPP) wurden den Entwicklern von Apple überlassen, sodass die magnetische Ausrichtung von Ladezubehör im MagSafe-Stil zum her­stel­ler­über­grei­fen­den Standard werden dürfte.Es bleibt abzuwarten, ob alle Smart­phone-Hersteller den neuen Qi2-Standard annehmen oder weiterhin auf proprietäre Lösungen setzten werden. Neben der Megapixelanzahl bei Kameras hat sich die Leistung beim Laden in den letzten Jahren als effektives Marketinginstrument der Unternehmen etabliert. Das 15-Watt-Upgrade dürfte für viele Hersteller ein Rückschritt sein. Googles Pixel 8 Pro etwa lädt kabellos bereits mit 23 Watt.