Die Verteilung von iOS 17.2 steht kurz bevor. Mit dem "Release Can­di­date" stellt Apple bereits vorab das fertige Update für Entwickler bereit, das in dieser Form zeitnah auf iPhones von Otto Normalverbraucher landen wird. Zudem stehen nun die finalen Patch Notes fest.

Das letzte große Update des Jahres

Patch Notes: iOS 17.2 Release Candidate

Journal ist eine neue App, mit der du über die kleinen Momente und großen Ereignisse in deinem Leben schreiben kannst, um Dankbarkeit zu üben und dein Wohlbefinden zu verbessern.

Die Journal-Vorschläge machen es dir leicht, dich an deine Erlebnisse zu erinnern, indem sie deine Ausflüge, Fotos, Workouts und vieles mehr intelligent zu Momenten gruppieren, die du in dein Journal eintragen kannst

Mit Filtern kannst du schnell Einträge mit Lesezeichen finden oder Einträge mit Anhängen anzeigen, damit du wichtige Momente in deinem Leben noch einmal Revue passieren lassen kannst.

Geplante Benachrichtigungen helfen dir, dein Tagebuch regelmäßig zu führen, indem sie dich daran erinnern, an den von dir gewählten Tagen und zu den von dir gewählten Zeiten zu schreiben

Option zum Sperren deines Journals mit Touch ID oder Face ID

Die iCloud-Synchronisierung sorgt dafür, dass deine Tagebucheinträge sicher und verschlüsselt in der iCloud gespeichert werden

Übersetzungsoption für die Aktionstaste auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, um schnell Sätze zu übersetzen oder ein Gespräch mit jemandem in einer anderen Sprache zu führen

Spatial Video ermöglicht die Aufnahme von Videos auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, damit du deine Erinnerungen in drei Dimensionen auf dem Apple Vision Pro erleben kannst

Verbesserte Fokussierungsgeschwindigkeit der Telekamera beim Aufnehmen von kleinen, weit entfernten Objekten auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Mit dem Aufholpfeil kannst du ganz einfach zu deiner ersten ungelesenen Nachricht in einer Unterhaltung springen, indem du auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke tippst

Mit der Option "Sticker hinzufügen" im Kontextmenü kannst du einen Sticker direkt in eine Sprechblase einfügen

Memoji-Updates ermöglichen es, die Körperform jedes Memoji anzupassen

Contact Key Verification bietet automatische Warnungen und Kontaktverifizierungscodes, um sicherzustellen, dass Personen, die außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind, nur mit den Personen kommunizieren, die sie beabsichtigen

Die Niederschlagsmengen helfen dir, den Überblick über die Regen- und Schneeverhältnisse eines bestimmten Tages in den nächsten 10 Tagen zu behalten

Mit den neuen Widgets kannst du zwischen dem Niederschlag in der nächsten Stunde, der Tagesvorhersage, den Zeiten für Sonnenauf- und -untergang und den aktuellen Bedingungen wie Luftqualität, gefühlte Temperatur und Windgeschwindigkeit wählen

Der Schnappschuss der Windkarte hilft dir, Windmuster schnell einzuschätzen und auf das animierte Windkarten-Overlay zuzugreifen, um dich auf die vorhergesagten Windbedingungen für die nächsten 24 Stunden vorzubereiten

Mit dem interaktiven Mondkalender kannst du ganz einfach die Mondphase für jeden Tag des nächsten Monats anzeigen lassen.

Siri-Unterstützung für den privaten Zugriff auf und die Protokollierung von Health-App-Daten mit deiner Stimme

AirDrop-Verbesserungen, einschließlich erweiterter Optionen zum Teilen von Kontakten und der Möglichkeit, Bordkarten, Kinokarten und andere berechtigte Ausweise zu teilen, indem zwei iPhones zusammengebracht werden

Mit der Wiedergabeliste "Lieblingslieder" in Apple Music kannst du schnell zu den Liedern zurückkehren, die du als Favoriten markiert hast

Die Funktion "Hörverlauf verwenden" in Apple Music kann in einem Fokus deaktiviert werden, damit die von dir gehörte Musik nicht in der Liste "Kürzlich abgespielt" angezeigt wird oder deine Empfehlungen beeinflusst

Mit dem neuen Digital Clock Widget kannst du die Uhrzeit auf deinem Homescreen und im StandBy-Modus schnell ablesen

Die verbesserte AutoFill-Funktion erkennt Felder in PDFs und anderen Formularen und ermöglicht es dir, sie mit Informationen wie Namen und Adressen aus deinen Kontakten auszufüllen

Neue Tastaturlayouts bieten Unterstützung für 8 samische Sprachen

Die Warnung vor sensiblen Inhalten für Sticker in Nachrichten verhindert, dass du unerwartet einen Sticker mit nackten Tatsachen angezeigt bekommst

Qi2-Ladegerät-Unterstützung für alle iPhone 13- und iPhone 14-Modelle

Behebt ein Problem, das kabelloses Laden in bestimmten Fahrzeugen verhindern kann

Nach der Veröffentlichung der vierten (öffentlichen) Beta Ende November deutete sich bereits an, dass die Arbeiten an iOS 17.2 noch in diesem Jahr abgeschlossen werden dürften. Der jetzt für Entwickler bereitgestellte Release-Kandidat bestätigt die Vermutungen und bringt gleichzeitig Licht ins Dunkel, was den Funktionsumfang des Updates betrifft.Die vervollständigten Patch Notes (siehe unten) unterstreichen erneut Apples Fokus auf die zur WWDC 2023 angekündigte Journal-App, die als Nachzügler mit iOS 17.2 einkehrt und Nutzern die Möglichkeit verschafft "die kleinen Momente und großen Ereignisse" in ihrem Leben in einem interaktiven Tagebuch niederzuschreiben.Weiterhin profitieren iPhone 15 (Pro)-Modelle von neuen Funktionen für den Action-Button, einem schnelleren Autofokus der Telekamera und der Möglichkeit "Spatial Videos" mit räumlichen Effekten zur Betrachtung auf dem kommenden Apple Vision Pro-Headset aufzunehmen. Ältere iPhones erhalten hingegen die Unterstützung für Qi2-Ladegeräte und die Apps und Widgets für Nachrichten und Wetter werden ebenfalls ausgebaut.Aktuell kann man davon ausgehen, dass die Verteilung von iOS 17.2 und iPadOS 17.2 im Verlauf der nächsten Woche startet. Der 12. oder 13. Dezember (meist ab 19 Uhr) sind die angepeilten Tage. Das Update wird dann wahlweise automatisch über Nacht oder manuell über die Einstellungen im Bereich Allgemein -> Softwareupdate durchgeführt.