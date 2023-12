Weltraum-Jubiläum: NASA feiert heute das 25-jährige Bestehen der ISS

Hunderte Besucher, tausende Experimente, unzählige Innovationen: Mit der ISS hat die Menschheit seit mehr als zwei Jahrzehnten einen ständigen Posten im All. Heute feiert die NASA mit einem Livestream das 25. Jubiläum der internationalen Raumstation im Orbit.

Erste ISS-Module vor 15 Jahren vereint

Bewegte Geschichte im Orbit

Das geplante Ende

Die Idee des Aufbaus einer internationalen Raumstation geht bis ins Jahr 1984 zurück. Es sollte noch bis zum 6. Dezember 1998 dauern, bis die ersten beiden Module der ISS, Unity und Zarya, von Besatzungsmitgliedern der Mission STS-88 des Space Shuttle Endeavour im Orbit verbunden wurden. Wie die NASA mitteilt, feiert man deshalb heute den 25. Jahrestag der ISS im Orbit.Um 18:25 deutscher Zeit lädt die amerikanische Weltraumagentur auf ihren Kanälen zu einem Livestream, indem man die Geschichte der ISS gebührend feiern will. Unter anderem Teil des Programms ist der stellvertretende NASA-Administrator Bob Cabana, der vor 25 Jahren die Montage-Mission angeführt und als erster US-amerikanischer Astronaut die noch junge Raumstation betreten hatte.Wie die NASA schreibt, sollte es nach der Verbindung der ersten beiden Module noch gut zwei Jahre dauern, bis Astronauten dauerhaft an Bord der ISS einziehen konnten. Seit dem 2. November 2000, also mittlerweile über 23 Jahre lang, ist der Außenposten im Orbit aber ununterbrochen bewohnt. Die Station wurde in dieser Zeit von 273 Menschen aus 21 Ländern besucht.Diese Besucher hatten auf der ISS dabei stets viel zu tun. Laut NASA wurden seit Inbetriebnahme 3.300 Forschungsprojekte aus 108 Ländern und Regionen auf der Station durchgeführt.Aktuell ist das Ende der Internationalen Raumstation für das Jahr 2030 anvisiert. Die NASA hofft, dass der kommerzielle Sektor diese Lücke in Zukunft füllen wird. Erste private Raumstation sollen 2028 in Betrieb gehen, falls dieser Zeitplan nicht klappt, könnte die Betriebszeit der ISS aber noch einmal verlängert werden. Das 30. Jubiläum im Orbit wird man aber auf jeden Fall feiern können.