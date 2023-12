Sport-Streamer Dazn arbeitet an kostenlosem Angebot mit Live-Events

Der Sport-Streaming-Dienst Dazn plant nun den Weg anderer Streaming-Anbieter zu kopieren und ein kostenloses Angebot zu starten. Einzel­heiten dazu sind bisher nicht durchgesickert - nur, dass es Live-Sportevents zu sehen geben wird, die ansonsten hinter der Bezahlschranke sind.

Dazn-Deutschland-Chefin kündigt Freemium-Angebot an

Zusammenfassung Dazn plant kostenloses Angebot mit Live-Sportevents

Start des Freemium-Angebots noch in diesem Jahr geplant

Nutzer müssen sich für kostenloses Angebot registrieren

Details zu Inhalten und Starttermin noch unbekannt

Mögliche Querfinanzierung durch Werbung ist offen

Ausgewählte Top-Events könnten Bundesliga und Champions League umfassen

Preiserhöhungen bei Dazn für Neukunden beim "Unlimited" Paket

Das meldet das Online-Magazin SportBuzzer und beruft sich dabei auf eine Ankündigung von Dazn-Deutsch­land-Chefin Alice Mascia. Sie hatte das neue Angebot angeteasert, aber noch keine konkreten Starttermine oder Inhalte benannt. Auf jeden Fall wird es ein kostenloses Angebot sein, für das sich die Nutzer registrieren müssen - und es soll sogar noch in diesem Jahr starten."Wir glauben fest daran, insbe­son­dere mit der Einfüh­rung der Free­mium-Ebene, dass nicht jeder Inhalt hinter einer Bezahl­schranke zu Geld gemacht werden muss", so Mascia gegenüber SportBuzzer. Auch wie das Freemium-Modell bei Dazn dann genau aussieht, also ob es etwa eine Querfinanzierung über Werbeeinblendungen geben wird, blieb noch offen.Dazn versteht das Freemium-Angebot vor allem als Lockangebot für Neukunden, die zunächst die kostenlosen Inhalte nutzen und dann sich für ein Abonnement entscheiden.Gezeigt werden sollen dann ausgewählte Top-Events. Das könnte laut SportBuzzer heißen, dass es Bundesliga-Spiele ebenso kostenlos zu sehen geben wird, wie die Champions League. Wer daran Interesse hat, sollte die Webseite von Dazn im Auge behalten. Wir werden von dem Freemium-Angebot mehr berichten, sobald es offiziell gestartet ist.Dazn hatte in diesem Jahr bislang eher durch Preiserhöhungen von sich reden gemacht. Nach zwei Preiserhöhungen 2022 und Anfang 2023 erhöhte der Sport-Streaming-Dienst Dazn im Sommer wieder seine Abo-Gebühr, wenn auch nur für Neukunden, die das größte Paket "Dazn Unlimited" buchen wollen. Der Preis klettert nochmals um 5 Euro auf 45 Euro.