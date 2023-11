Bestpreis: Xbox Series X bei Media Markt und Saturn für 399 Euro

Die Xbox Series X ist aktuell zum Bestpreis erhältlich. Bei Media Markt und Saturn sinkt der Preis von Microsofts Spielekonsole auf nur noch 399 Euro. Sowohl die Konsole an sich, als auch Bundles mit Diablo 4 oder Forza Horizon 5 profitieren vom Black-Friday-Rabatt.

Anzeige

Starker Black Friday für Gamer

Weitere Details zur Xbox Series X-Konsole

Xbox Series X bei Media Markt Jetzt für 399 Euro kaufen!

Zum Angebot

Xbox Series X bei Saturn Jetzt für 399 Euro kaufen!

Zum Angebot

Noch vor Weihnachten und pünktlich zur Black Friday Woche erleben Spie­le­kon­solen einen Preissturz. Erst wurde die PS5 abverkauft, nun folgt die Xbox Series X. Für 399 Euro gilt das 1-TB-Modell als echtes Schnäppchen, wobei die Mi­cro­soft-Konsole zu diesem Preis wahrscheinlich schnell ausverkauft sein dürfte.Die Xbox Series X dürfte neben der Nintendo Switch und der PlayStation 5 zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken 2023 gehören, vor allem da nicht nur die Lieferbarkeit gegeben ist, sondern mittlerweile auch die Preise sinken. Obwohl die Sony-Konsole in der Gunst vieler deutscher Gamer steht, dürfte der Preis von aktuell nur noch 399 Euro für die Xbox Series X ein mehr als gutes Verkaufsargument sein - vielleicht sogar für einen Lagerwechsel.Technisch ist die Xbox Series X der PS5 eine Nasenspitze voraus. Die AMD-Hardware bringt es auf 12,15 TFLOPS, wobei Spiele in 4K-Auflösung bei bis zu 60 FPS und ausgewählte Spiele in 1080p mit bis zu 120 FPS dargestellt werden können. Weiterhin sorgen schnelle SSDs für besonders kurze Ladenzeiten und gerade die Xbox überzeugt mit ihrer simplen Speichererweiterung per Erweiterungskarte an der Rückseite - ohne das Einschrauben einer M.2-SSD.Auch wenn sich die Xbox Series X ihre "exklusiven" Spiele oft mit dem Windows-PC teilt, gehören Titel wie Forza Horizon 5, Halo Infinite, Sea of Thieves, Minecraft und Co. zu den Bestsellern. Praktische vor allem dann, wenn man die Konsole mit dem Xbox Game Pass kombiniert und sämtliche Exklusiv­titel direkt am Erscheinungstag innerhalb der Spiele-Flatrate abrufen kann. Die Preise hierfür beginnen ab 10,99 Euro pro Monat.