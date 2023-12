Media Markt und Saturn verkaufen die Xbox Series X jetzt zum re­du­zier­ten Preis von nur noch 399 Euro. Die Lieferung von Microsofts Spiele­konsole erfolgt noch vor den Feiertagen, somit perfekt als Weih­nachts­geschenk für sich selbst, Freunde oder die Familie.

Bestpreis dank Xbox Xmas Deals

Xbox Series X (1 TB) Jetzt für 399 Euro bei Media Markt

Xbox Series X (1 TB) Jetzt für 399 Euro bei Saturn

Vorteile der Xbox Series X

Bereits zum Black Friday sank der Preis der Xbox Series X auf unter 400 Euro. Nun kehrt das durchaus gute Angebot in Form der "Xbox Xmas Deals" zurück. Für die pünktliche Lieferung vor Weihnachten empfehlen Media Markt und Saturn eine zeitnahe Bestellung, spätestens jedoch bis zum 21. Dezember um 12 Uhr.Passend zur Xbox Series X könnt ihr beim Kauf von Xbox-Spielen sparen, denn die Händler veranstalten aktuell eine "3 Kaufen, nur 2 bezahlen"-Aktion . Diese gilt allerdings nur bis zum 19. Dezember 2023. Mit etwas Glück erhaltet ihr auch das Bundle aus Xbox Series X und Diablo 4 für 399 Euro.Gerade zu Weihnachten stehen Spielekonsolen hoch im Kurs und bei einem Preis von nur noch 399 Euro dürfte auch die Xbox Series X unter dem einen oder anderen Baum zu finden sein. Vor allem auch aus dem Grund, da Sonys Wechsel hin zur PlayStation 5 Slim zwar vergleichsweise reibungslos verlief, die Konsole somit aber mittlerweile nicht mehr zum Bestpreis erhältlich ist.Technisch liegt die Xbox Series X auf PS5-Niveau , ist dieser sogar mit einer Nasenspitze voraus. Mit der verbauten AMD-Hardware erreicht Microsofts Konsole eine Leistung von bis zu 12,15 TFLOPS, womit Next-Gen-Spiele in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und im klassischen Full-HD (1080p) sogar teilweise mit bis zu 120 FPS wiedergegeben werden können.Pluspunkte sammelt die Xbox Series X zudem mit ihrem schnellen 1-TB-Speicher und der einfachen Möglichkeit, diesen über an der Rückseite einsetzbare Erweiterungskarten auszubauen. Im besten Fall kombiniert man die Konsole mit dem Xbox Game Pass, Microsofts Spiele-Flatrate, die sowohl sämtliche neuen Exklusivtitel als auch eine Vielzahl von Klassikern bereithält.