Stiftung Warentest: Gute Soundbars gibt es für unter 400 Euro

Die Stiftung Warentest hat sich in der neuesten Print-Ausgabe Soundbars gewidmet. Die Tester wollten wissen, welche Produkte dabei einen guten Sound garantieren, sodass man den echten "Kinoklang" genießen kann und welche auch ansonsten viel bieten.

Die teuersten schneiden nicht gut ab

Datensendeverhalten wird bemängelt

Dabei gleich eines vorweg: Die Soundqualität für Filme, Serien oder auch rein für Musik macht bei Stiftung Warentest nicht das ganze Ergebnis aus - zumal es da natürlich auch recht unterschiedliche persönliche Empfindungen gibt, was nun besser klingt. Stattdessen bewerten die Warentester wie gewohnt immer das Gesamtpaket, also auch solche Details wie Stromverbrauch und Handhabung, auch das Datensendeverhalten und damit verbunden den Datenschutz.21 Geräte kamen insgesamt neu mit in den Test, darunter zehn mit einem zusätzlichen Bassmodul und elf ohne. Die Bewertungen sind dabei sehr durchwachsen. Es gibt nur zwei Geräte, die überhaupt das Gesamtergebnis "gut" erreichen konnten. Das sind zum einen die JBL Bar "5.0 Multibeam" und das Teufel Cinebar 11 2.1-Set. Die teuersten Geräte im Test liegen bei über 900 Euro und schneiden nicht gut ab, sondern erreichen nur ein "befriedigend".Die JBL Bar 5.0 Multibeam ist dabei ein Gerät ohne Zusatz-Box und schneidet am besten ab. Das Gesamtergebnis "gut" (Note 2,2) ist das Beste in diesem Test. Abzüge gab es nur beim Datensendeverhalten. Der Preis liegt bei rund 350 Euro. Von Teufel kommt der in der Gesamtwertung Zweitplatzierte. Es ist das Cinebar 11 2.1 Set zum Preis von rund 450 Euro. Die Klangqualität beurteilten die Warentester dabei trotz des Bassmoduls als schlechter im Vergleich zum JBL.Der Klangsieger hingegen kommt von LG und nennt sich "DSN8YG". Laut der Stiftung Warentest ist aber der Stromverbrauch nicht ideal und auch das Thema Datensendeverhalten wurde bemängelt. Ansonsten bekommt man für rund 400 eine klasse Soundbar, die das Ergebnis "gut", Note 2,7, erhalten hat.Den gesamten Test findet man in dem aktuellen Test-Magazin 08/2021 und online hinter der Paywall . Dort gibt es auch einen Vergleich mit jetzt über 70 Soundbar-Modellen.