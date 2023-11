Bild TV ist tot: Axel Springer killt seine ambitionierten Fernsehpläne

Vor gut zwei Jahren hat die Verlagsgruppe Axel Springer mit Bild TV einen Sender für ihre Boulevardzeitung gestartet. Dieser hatte enorme Ambitionen, doch schnell musste man feststellen, dass das schwieriger wird als gedacht. Nun ist das Projekt offiziell bzw. endgültig tot.

Zusammenfassung Bild TV stellt zum 31.12.2023 die lineare Verbreitung ein.

Sender kämpfte mit hohen Kosten und geringer Einschaltquote.

Bild führt Videoangebote und Live-Berichte online weiter.

Vor Start von Bild TV wurden bereits viele Videos online gezeigt.

Zuletzt sendete Bild TV hauptsächlich Dokumentationen.

Eigenproduktionen wurden reduziert, nur noch vereinzelt Sport.

Vor einem Jahr erfolgte Personalabbau, Umfang aktuell unklar.

Eine Überraschung ist das nicht. Denn bereits vor einem Jahr hieß es, dass Bild TV vor dem Aus stehe, weil die Kosten zu hoch seien und gleichzeitig kaum noch jemand einschaltet. Ein Jahr konnte der Sender noch auf Sparflamme weiterbetrieben werden, doch nun bzw. sehr bald wird der Stecker gezogen.Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird Bild TV zum 31. Dezember 2023 die lineare Verbreitung einstellen. Das bedeutet auch, dass man die Sendelizenz zum neuen Jahr zurückgeben wird. Ein komplettes Aus für redaktionelle Videoangebote und Live-Berichte ist das aber nicht, denn Bild wird einiges über seine Webseite weiterlaufen lassen. Das ist aber dennoch ein signifikanter Rückschritt, denn man hat schließlich bereits vor dem Start von Bild TV viele Videos über seine Webseite gezeigt.Wie erwähnt war das Angebot bereits vor einem Jahr nur noch ein Schatten dessen, was Bild anfangs bieten wollte bzw. geboten hat. Seit Anfang 2023 gab es auf Bild TV fast nur noch Konserveninhalte wie Dokumentationen (die gefühlt zu drei Vierteln aus Hitlerei, UFOs und Verschwörungen bestanden) zu sehen.Der Doku-Fokus ist allerdings kaum zu rechtfertigen gewesen, da man schon auf Welt TV alles zu den "Geheimwaffen der Nazis" und den "rätselhaften UFO-Sichtungen" erfahren kann. Eigenproduzierte Inhalte wurden immer mehr zurückgefahren, zuletzt gab es allenfalls noch einige Sport-Übertragungen des Streamingdienstes Dyn, an dem Springer beteiligt ist. Diese Inhalte wandern nun aber in Richtung Welt TV.Mit der Umstellung vor rund einem Jahr wurden auch rund 80 Stellen abgebaut, es ist bisher nicht bekannt, wie viele es nun sein werden. DWDL meint allerdings, dass es wohl nicht mehr viele sein können.