Letzte Chance: Die 15 besten Black-Friday-Angebote im Überblick

In wenigen Tagen endet das Black-Friday-Wochenende und mit ihm die besten Technik-Deals von Media Markt und Saturn. Wir zeigen euch 15 tolle Schnäppchen in unserem Überblick, die zum Bestpreis erhältlich sind. Werft mit uns einen Blick in die Prospekte der Online-Shops.

Black Friday: Nur bis Montag 9 Uhr

Black Friday: Highlights von Media Markt & Saturn

Für die Top-Deals am Samstag und Sonntag sollte man sich die Rabattaktionen von Media Markt und Saturn auf jeden Fall genauer ansehen. Die Händler konzentrieren sich nicht nur auf den Black Friday, sondern veranstalten ein komplettes "Black Weekend" mit durchaus interessanten Angeboten.Die Suche nach den echten Schnäppchen ist dabei nicht immer einfach, weshalb die WinFuture-Redaktion bereits ihre Fühler ausgestreckt und die Prospekte für euch durchstöbert hat. Nachfolgend findet ihr unsere 15 Favoriten, die anlässlich der Black Week mit einem günstigen Preis überzeugen können.Eine deutliche Preissenkung ist bei Spielekonsolen zu spüren. Besonders interessant ist dabei das Nintendo Switch OLED-Modell im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe und drei Monaten Online-Mitgliedschaft für günstige 329 Euro. Die PlayStation 5 (PS5) Digital Edition gibt es für 399 Euro und Microsofts Xbox Series X und Xbox Series S sinken auf 399 Euro respektive 222 Euro.Passend dazu konzentrieren sich Media Markt und Saturn zum Black Friday auf Angebote für 4K-Fernseher - vor allem OLED-TVs. Zu unseren Favoriten gehören der LG OLED 55 C3 1LA (55 Zoll) für 1199 Euro und der Samsung GQ 65 S90C (65 Zoll) mit QD-OLED-Technik, der auch ohne Cashback für 1599 Euro überzeugt. Beide Smart-TVs entspringen dem 2023er-Sortiment. Auch interessant: der LG OLED 55 B3 9LA (55 Zoll) für 999 Euro.Weiterhin ist der Akkusauger Dyson V15 Detect Absolute (2023) samt Zubehör auf 589 Euro gesenkt und die DJI Mini 3 Drohne kommt für 599 Euro inkl. Fly More Combo und DJI RC. Schön zu sehen sind die Black-Friday-Deals für die GoPro Hero 12 Actioncam, den Apple HomePod Mini oder den Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 2 . Der Rabatt überzeugt auch im Preisvergleich von Geizhals, Idealo und Co. mit Bestpreisen.Die Lieferung bei Media Markt und Saturn ist ab einem Einkaufswert von 59 Euro versandkostenfrei. Außerdem könnt ihr euch während der Bestellung für eine Abholung in den Filialen vor Ort, eine Finanzierung (Ratenzahlung) oder für Services wie Altgerätemitnahme, Aufbau, Inbetriebnahme und Co. entscheiden.