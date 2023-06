The Witcher: Netflix stimmt mit einem Trailer auf die dritte Staffel ein

Die Netflix-Serie The Witcher startet noch im Juni in die dritte Staffel - es wird die letzte sein, in welcher dann Henry Cavill in Geralts Rolle schlüpft. Zum Abschied soll es aber noch einmal richtig spannend werden, wie jetzt der offizielle Trailer zu den neuen Folgen verspricht.Beim Summer Game Fest 2023 gab es am späten Donnerstagabend nicht nur Trailer zu kommenden Spiele-Highlights zu sehen, denn auch Netflix hatte eine neue Vorschau zur dritten Staffel der Fantasy-Serie The Witcher beigesteuert. Diese zeigt in knapp drei Minuten, was auf Geralt von Riva, seinen Schützling Ciri und natürlich auch auf Yennefer zukommt und geizt dabei nicht mit gewaltigen Actionszenen. Neben verschiedenen menschlichen Fraktionen haben es nämlich auch Monster und nicht zuletzt Die Wilde Jagd auf die Drei abgesehen.Netflix wird Staffel 3 in zwei Teilen, oder "Ausgaben", veröffentlichen: Ausgabe 1 gibt es ab dem 29. Juni 2023 mit insgesamt fünf Episoden zu sehen, die restlichen drei Folgen starten dann als Ausgabe 2 am 27. Juli. Trotz Cavills Abschied ist anschließend jedoch nicht Schluss mit der Serie, denn in der vierten Staffel wird dann der Schauspieler Liam Hemsworth die Hauptrolle übernehmen.