Gehypter AI Pin macht in seinem Launch-Video zwei dumme Fehler

Nach Jahren der Entwicklung hat Humane sein erstes Produkt, den AI Pin, in einem Video vorgestellt. Das Werkzeug wird als Ersatz zum Smartphone angepriesen, leistet sich aber bei seiner Premiere dumme Fehler. Bei zwei Aufgaben versagt KI vollständig.

Humane

Erkennung voll daneben

Humane gesteht Fehler ein

Zusammenfassung Humane stellt AI Pin vor, soll Smartphones ersetzen

AI Pin macht Fehler bei Produktpräsentation

KI gibt falsche Antwort auf Sonnenfinsternis-Frage

AI Pin nennt unkorrekten Proteingehalt von Mandeln

Firmensprecher entschuldigt sich für Fehler

Versprechen, Fehler im AI Pin zu beheben

Humane will mit dem AI Pin eine neue Kategorie der Smart-Geräte entwickeln, die an eine Hightech-Brosche erinnert. Mit Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno stehen alte Apple-Veteranen an der Spitze des Unternehmens. Diese hatten es sich auch nicht nehmen lassen, ihr erstes Produkt in einem rund zehnminütigen Launch-Video vorzuführen - zwei dumme Fehler waren bei der Produktion aber wohl nicht aufgefallen.Eine der einfachsten Funktionen, die der AI Pin leisten soll, ist die Beantwortung von Fragen des Trägers. Bei etwa drei Minuten und 40 Sekunden in dem Video stellt Chaudhri den Pin die eigentlich sehr einfache Frage, wo man die nächste Sonnenfinsternis am besten beobachten kann. Selbstbewusst antwortet dieser mit "Australien".Wie aufmerksame Beobachter schnell nach Veröffentlichung des Videos anmerken, liegt die KI damit aber vollkommen falsch. Die nächste Sonnenfinsternis wird am 8. April 2024 in ganz Nordamerika zu sehen sein, die Antwort des AI Pin bezog sich wohl auf eine vergangene Sonnenfinsternis.Einen weiteren Patzer leistet sich das Gadget bei einer auf den ersten Blick sehr innovativ anmutenden Funktion. Co-Gründer Chaudhri hatte später im Video die Funktionen des AI Pin in Bezug auf Ernährung gelobt. So könne das Werkzeug automatisch mit seiner Kamera erfassen, welche Nährstoffe man zu sich nimmt.Chaudhri zeigt dem Pin eine Handvoll Mandeln und fragt nach dem Proteingehalt. Diese antwortet: 15 Gramm. Auch hier braucht es nicht lange, bis ein aufmerksamer Zuschauer darauf hinweist, dass diese Antwort grob unkorrekt war. Man braucht rund 60 Mandeln um 15 Gramm Protein zu erreichen, weit mehr als in dem Video zu sehen waren.Um den Spot im Netz etwas aufzufangen, meldet sich dann laut Businessinsider Firmensprecher Sam Sheffer im offiziellen Discord des Unternehmens zu Wort. Allerdings wirken die Aussage doch deutlich nach Schadensbegrenzung und weniger nach echter Analyse. Beim Video sei eine "Vorabversion" der Software zum Einsatz gekommen, die "Fehler" verursacht habe.Klar ist, dass diese in dem vorproduzierten Clip auch nicht von den menschlichen Mitarbeitern des Unternehmens erkannt wurden. Laut Sheffer arbeitet man aktuell an einer angepassten Version des Videos. Die Fehler des AI Pin werde man "so schnell wie möglich" ausräumen.