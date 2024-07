Marques Brownlee verreißt Ai Pin, löst Debatte über negative Tests aus

Ein tragbarer Computer, der mithilfe von KI funktioniert und dem Träger durch den Alltag helfen soll: Das ist die interessante Idee hinter dem AI Pin des Startups Humane. Das Problem: Es gibt niemanden, der die Umsetzung gut findet, auch nicht Marques Brownlee.

Humane

Schlechtestes Produkt aller Zeiten?

Zusammenfassung Ai Pin von Humane erhält durchweg negative Kritiken

Technik-YouTuber MKBHD lobt nur Hardware und Ideen

Ai Pin hat Probleme bei Fragen, Akku und Kamera

Brownlees Video löst Debatte über Kritik-Ausmaß aus

Sam Sheffer von Humane sieht Kritik als wertvolles Feedback

Einige Nutzer finden Brownlees Einfluss bedenklich

Diskussion über Verantwortung bei schlechten Bewertungen

Marques Brownlee alias MKBHD ist der derzeit wohl einflussreichste Technik-YouTuber der Welt und gilt eigentlich als ein mehr als fairer Tester. Am Humane Ai Pin lässt er kaum ein gutes Haar. "Kaum" deshalb, weil Brownlee durchaus Lob für die Hardware selbst und die Verarbeitung des Geräts übrig hat. Auch viele der Ideen für Funktionalitäten findet der YouTuber im Ansatz spannend, doch damit endet der positive Teil des Videos.Denn im eigentlichen Testteil führt er eine lange Liste an Features auf, die schlecht bis katastrophal funktionieren. So ist der Ai Pin beim Beantworten von Fragen nicht nur langsam, sondern liegt oftmals schlichtweg falsch. Dazu kommt eine unbeständige Akkulaufzeit sowie schlechte Foto- und Videoqualität. Sein Fazit, so auch der Titel des Videos: "Das schlechteste Produkt, das ich je getestet habe ... Bis jetzt".Hier sollte und muss man anmerken, dass Brownlee keinesfalls alleine ist, ähnliche Verrisse hagelt es praktisch überall. Man kann also durchaus objektiv feststellen, dass das Produkt einfach nicht gut ist.Dennoch löste sein Video unter Social-Media-Nutzern eine Diskussion aus, wie weit ein solcher Verriss gehen soll und darf. Immerhin: Sam Sheffer, Head of New Media bei Hersteller Humane, bezeichnete den Test als ehrlich und solide: "(Das sind) alles faire und gültige Kritiken, sowohl die guten als auch die schlechten. Feedback ist ein Geschenk. Wir reflektieren und hören zu, wir lernen und bauen weiter."Doch wie Business Insider berichtet, sahen das einige Nutzer anders und meinten, dass Brownlee seine Macht missbraucht: "Ich empfinde es als geschmacklos, fast schon unethisch, das zu sagen, wenn man 18 Millionen Abonnenten hat", schreibt etwa der Nutzer Daniel Vassallo in Anspielung auf den Titel des Videos. "Das aufkeimende Projekt eines anderen zu zerstören, riecht nach Fahrlässigkeit." Dazu meldete sich Brownlee zu Wort und meinte: "Wir sind anderer Meinung, was meine Aufgabe ist."Vassallo störte sich allerdings vor allem an der Headline, wie er gegenüber Business Insider sagte: "Die Macht, ein Unternehmen zu vernichten, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, und diese Schlagzeile ist das (einzige), was die meisten Menschen sehen werden." Andere Social-Media-Nutzer meinten hingegen, dass das zwar ein hartes Urteil ist, aber wenn es eben so ist, dann muss man das auch schreiben dürfen.