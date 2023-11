Terminator kehrt zurück: Netflix startet Anime um Skynets Ursprung

Noch ist sehr wenig darüber bekannt, aber mit den Worten "I'll be back" hat der Terminator jetzt wieder einmal recht behalten: Netflix bringt die Geschichte rund um Skynet, Sarah Connor und dem Cyberdyne Systems Model 101 oder T-800 zurück. Dieses Mal als Anime.

Das hat Netflix jetzt im Rahmen der Geeked Week-Veranstaltung angekündigt und einen offiziellen Teaser veröffentlicht. Verraten wird in der Vorschau bis jetzt nicht viel, nur, dass man erwarten darf, dass die geplante Zeichentrickserie nicht dort anfangen wird, wo die Kinofilme starteten - sondern mit der Vorgeschichte.Laut einem Bericht des Online-Magazins Variety wird Netflix schon bald das neuen Terminator-Franchise-Projekt veröffentlichen, Details zum Start sind aber bisher nicht bekannt.Unter dem Arbeitstitel "Terminator: The Anime Series" wird die Serie brandneuen Charakteren folgen, es wird also eine neue Geschichte geben und keine Nacherzählung bekannter Stories im Anime-Outfit. Zudem ist bekannt, dass das japanische Animationsstudio Production IG ("Ghost in the Shell") die Serie entwickelt.Zur offiziellen Inhaltsangabe heißt es: "2022: Seit Jahrzehnten wütet ein Krieg in der Zukunft zwischen den wenigen menschlichen Überlebenden und einer endlosen Armee von Maschinen. 1997: Die als Skynet bekannte KI erlangt ihr Bewusstsein und beginnt ihren Krieg gegen die Menschheit. Gefangen zwischen der Zukunft und der Vergangenheit ist eine Soldatin, die in die Vergangenheit geschickt wurde, um das Schicksal der Menschheit zu ändern.Sie kommt im Jahr 1997 an, um einen Wissenschaftler namens Malcolm Lee zu beschützen, der an der Einführung eines neuen KI-Systems arbeitet, das Skynets bevorstehendem Angriff auf die Menschheit entgegentreten soll. Während Malcolm sich mit den moralischen Schwierigkeiten seiner Schöpfung auseinandersetzt, wird er von einem unerbittlichen Attentäter aus der Zukunft gejagt, der das Schicksal seiner drei Kinder für immer verändert."