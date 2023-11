Netflix mit Werbung: Binge Watching wird belohnt, Downloads kommen

Netflix hat vor einer Weile sein Basis-Abo mit Werbung gestartet, dieses ist auch ziemlich erfolgreich. Zwar muss man hier mit Reklame leben, bezahlt aber auch weniger im Monat. Künftig werden all jene belohnt, die viele Folgen auf einmal ansehen, gab das Unternehmen bekannt.

Denn ab Anfang des nächsten Jahres werden Abonnenten des Werbe-Abos nach dem Ansehen von drei Folgen am Stück eine vierte dazubekommen, und zwar ohne Werbung. Das macht Netflix natürlich nicht ohne eigennützigen Hintergedanken, denn diese werbefreie Episode ist eine Art Mengenrabatt für die Folgen und Anzeigen davor. Wer lange einschaltet, der wird auch entsprechend viele Anzeigen sehen und dürfte entsprechend motiviert sein, immer weiter dabeizubleiben.Amy Reinhard, Chefin der Werbesparte von Netflix, erläutert in einem Blogbeitrag weitere Schritte, die man im Zusammenhang mit Anzeigen und Partnern durchführen wird: "Unser Ziel ist es nicht nur, die gleichen Produkte und Tools anzubieten, die die Branche erwartet - obwohl wir in dieser Hinsicht im letzten Jahr große Fortschritte gemacht haben. Unser Ziel ist es, etwas Größeres und Besseres zu schaffen als das, was heute existiert", schreibt Reinhard.Reinhard gab auch bekannt, wie viele Abonnenten weltweit diese Form des Zugangs hat, nämlich aktuell 15 Millionen. Allerdings spricht die Netflix-Managerin hier von monatlich aktiven Nutzern, es ist deshalb nicht ganz klar, ob sich diese Zahl eins zu eins auf Abos umlegen lässt.Eine Ankündigung, die sicherlich viele Werbe-Abo-Nutzer freuen wird, ist, dass diese Schiene demnächst auch Downloads unterstützen wird. Bereits Ende dieser Woche werden Anwender die Möglichkeit bekommen, Serienepisoden und Filme für die Offline-Nutzung herunterladen zu können. Laut Reinhard wird Netflix damit der einzige Reklame-unterstützte Streamingdienst sein, der eine solche Option anbietet. Ob und welche Begrenzungen es dabei geben wird, verriet sie allerdings nicht.