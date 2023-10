Diese Woche neu: Das sind die Neustarts auf Netflix, Amazon & Disney+

Auch in dieser Woche starten die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit einem Schwung neuer Filme und Serien. Unser Überblick zeigt euch alle 36 Neustarts, die in den nächsten Tagen anlaufen, damit ihr keinen Blockbuster mehr verpasst.

Drama, Halloween und Micky Maus

Offizieller Netflix-Teaser: Pain Hustlers mit Emily Blunt & Chris Evans

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 44

Princess Power - Staffel 2 ab 23. Oktober

The Marksman - Der Scharfschütze ab 23. Oktober

Schnappt Gotti ab 24. Oktober

Pete Holmes: I Am Not for Everyone ab 24. Oktober

Die Liga der Gerechten - Staffel 1 ab 24. Oktober

Absolute Anfänger - Staffel 1 ab 25. Oktober

Ojitos de huevo - Staffel 1 ab 25. Oktober

Die Vorteile des Betrogenwerdens ab 25. Oktober

Leben auf unserem Planeten ab 25. Oktober

Pluto ab 26. Oktober

Tore - Staffel 1 ab 27. Oktober

Pain Hustlers ab 27. Oktober

Die Todesschwester ab 27. Oktober

Yellow Door: 90s Lo-fi Film Club ab 27. Oktober

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 44

Moonshot - Der Flug von Apollo 11 ab 23. November

The Purge ab 23. November

The Purge: Anarchy ab 23. November

The Purge: Election Year ab 23. November

Zainab Johnson: Hijabs Off - Staffel 1 ab 24. Oktober

Hot Potato: The Story of the Wiggles ab 24. Oktober

Sebastian Fitzeks: Die Therapie - Staffel 1 ab 26. Oktober

Yosi, the Regretful Spy - Staffel 2 ab 27. Oktober

Brücke nach Terabithia ab 27. Oktober

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 44

Die Löwen von Sizilien ab 25. Oktober

Praise Petey - Staffel 1 ab 25. Oktober

Distances ab 25. Oktober

The Way of Tea ab 25. Oktober

Censor of Dreams ab 25. Oktober

Rise of a Star ab 25. Oktober

Chuchotages ab 25. Oktober

Timecode ab 25. Oktober

Wave ab 25. Oktober

Wohnfläche: Null Quadratmeter ab 25. Oktober

Trap Jazz ab 27. Oktober

Q & A ab 27. Oktober

Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten ab 27. Oktober

Im Drama "Pain Hustlers" schlüpfen Emily Blunt und Chris Evans in die Rolle von Pharmavertretern, die sich schnell inmitten einer kriminellen Verschwörung befinden. Zu sehen ist der Streifen ab dieser Woche auf Netflix , nebst der von Steven Spielberg produzierten Dokumentation "Leben auf unserem Planeten" und der Anime-Serie "Pluto". Amazon Prime Video nimmt hingegen pünktlich vor Halloween drei Teile der The Purge-Reihe auf und startet mit der ersten Staffel der Psycho-Thriller-Serie "Die Therapie" nach dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek. Zu sehen gibt es außerdem die "Brücke nach Terabithia" und die Story hinter der australischen Kindermusikgruppe The Wiggles.Abonnenten von Disney+ können sich auf die animierte Sitcom "Praise Petey" und ein Halloween-Special mit Micky Maus freuen. Außerdem gehen die italienische Drama-Serie "Die Löwen von Sizilien" und eine Reihe von Kurzfilmen wie "Censor of Dreams", "Rise of a Star" und "Chuchotages" auf Sendung.