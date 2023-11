Diese Woche neu: Das sind die Highlights bei Amazon, Netflix & Disney+

Nutzer von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ können in dieser Woche mit insgesamt 35 Neustarts rechnen. Unser Überblick zeigt euch alle Filme und Serien, die in den nächsten Tagen starten. Mit dabei sind: Cyberbunker, Reminiscence, The Handmaid's Tale, Mars Attacks & Co.

Vom Darknet bis Weihnachtsstimmung

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 46

The Improv: 60 and Still Standing ab 7. November

Die Familie Claus 3 ab 8. November

Robbie Williams ab 8. November

Cyberbunker: Darknet in Deutschland ab 8. November

Escaping Twin Flames ab 8. November

Die Affäre Bettencourt: Skandal um die reichste Frau der Welt ab 8. November

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre ab 9. November

Akuma Kun ab 9. November

Der Killer ab 10. November

At the Moment ab 10. November

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie ab 11. November

Laguna Beach: Staffel 3 ab 11. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 46

Erkenne den ... - Staffel 1 ab 6. November

Verliebt in meine Frau ab 6. November

Hexen hexen ab 7. November

Hamlet ab 8. November

Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia ab 8. November

Mrs. Davis - Staffel 1 ab 10. November

007: Road to a Million - Staffel 1 ab 10. November

The Handmaid's Tale - Staffel 5 ab 10. November

The Losers ab 10. November

Mord in Saint Tropez ab 10. November

Mars Attacks! ab 10. November

It Boy - Liebe auf Französisch ab 10. November

Upside Down ab 11. November

Die Täuschung ab 11. November

Die Rettung der uns bekannten Welt ab 12. November

Der goldene Handschuh ab 11. November

The Commando ab 12. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 46

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 5 ab 8. November

Santa Clause: Die Serie - Staffel 2 ab 8. November

Vigilante - Staffel 1 ab 8. November

Liebe in jeder Beziehung ab 10. November

Turbulenzen - und andere Katastrophen ab 10. November

Antigang: Home Run ab 10. November

