Netflix DVD-Verleih: Letzte Filme per Post verschickt, jetzt ist Schluss

Netflix hat seine letzten roten Umschläge für den DVD- und Blu-Ray-Verleih versendet. Damit endet nach über 25 Jahren eine Ära für den heute als Streaming-Anbieter bekannten Verleiher.

Ende einer Ära bei Netflix

Netflix APK - auf dem Smartphone schauen

Zusammenfassung Netflix stellt DVD- und Blu-Ray-Verleih nach über 25 Jahren ein

Letzte rote Verleih-Umschläge an Abonnenten in den USA versendet

Ende des Verleihs bereits im April angekündigt, Rückversand nicht erforderlich

Bestand wurde per Zufallsprinzip in Zehnerpaketen an Nutzer versendet

Amazon stellte ähnlichen Dienst in Deutschland bereits 2017 ein

Netflix bleibt trotz Konkurrenz größter Premium-Streaming-Dienst

Netflix expandiert in neue Bereiche wie mobile Spiele und Spiele-Streaming

Es klingt vielleicht ein wenig wie eine Meldung aus dem letzten Jahrzehnt, ist aber brandaktuell: Mehr als 25 Jahre nachdem die erste DVD an einen Netflix-Abonnenten ausgeliefert wurde (es war übrigens Beetlejuice am 10. März 1998), stellt das Unternehmen diesen Teil seines Geschäfts endgültig ein.Die letzten roten Umschläge mit DVDs oder Blu-Rays wurden an die letzten verbliebenen Verleih-Abonnenten in den USA verschickt. Angekündigt wurde das vor knapp einem halben Jahr Netflix hatte im April angekündigt, den DVD- und Blu-Ray-Verleih per Post am 29. September einzustellen. Dabei können die letzten Versand-Nutzer sich nun im Grunde über das Ende freuen, denn Netflix verzichtet auf den Rückversand Zudem hatte das Unternehmen beschlossen, seinen Bestand noch per Zufallsprinzip an Nutzer zu versenden - im Zehnerpaketen. Wer also ein aktives Versand-Abo hat, könnte jetzt noch einmal einen ganzen Schwung neuer Filme von Netflix erhalten. Amazon hatte mit Lovefilm auch einst in Deutschland den DVD-Verleih per Post angeboten. Dort wurde das Angebot aber bereits im Jahr 2017 endgültig eingestellt Während zahlreiche konkurrierende Streaming-Dienste entstanden sind, ist Netflix mit derzeit über 200 Millionen Abonnenten weltweit nach wie vor der größte Premium-Dienst seiner Art. Ein Teil dieses Erfolgs liegt darin begründet, dass exklusive Filme und Fernsehsendungen wie Stranger Things, Bridgerton uvm. angeboten werden. Andere Streamer hatten dieses Konzept übernommen.Auch wenn Netflix weiterhin sein Streaming-Geschäft betreibt und viel Geld in Originalinhalte für den Dienst investiert, expandiert das Unternehmen auch in andere Bereiche. Seit einigen Jahren veröffentlicht und entwickelt Netflix auch Spiele für Mobiltelefone und testet seit einiger Zeit auch ein Streaming-Angebot für Games.