Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Dezember 2023

Netflix kündigt für Dezember knapp 60 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören Rebel Moon, The Crown, Berlin, Chicken Run und Spider-Man. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine für den kommenden Monat.

Starbesetzte Blockbuster und The Crown-Finale

Netflix: Neue Serien im Dezember 2023

Sweet Home: Staffel 2 ab 1. Dezember

Welcome to Samdal-ri ab 2. Dezember

Pax Massilia ab 6. Dezember

Ich hasse Weihnachten: Staffel 2 ab 7. Dezember

Analog Squad ab 7. Dezember

Ich und die Walter Boys ab 7. Dezember

Knokke Off ab 7. Dezember

Raus aus der Single-Hölle: Staffel 3 ab 12. Dezember

1670 ab 13. Dezember

Car Masters - Von Schrott zu Reichtum: Staffel 5 ab 13. Dezember

The Influencer ab 13. Dezember

The Crown: Staffel 6 - Teil 2 ab 14. Dezember

Der Vogel und die Löwin: Staffel 2 ab 14. Dezember

Yu Yu Hakusho ab 14. Dezember

Carol & The End of The World ab 15. Dezember

Yoh! Christmas ab 15. Dezember

Liebe macht blind: Brasilien - Nach dem Altar ab 20. Dezember

Cindy la Regia: La serie ab 20. Dezember

Like Flowers in Sand ab 20. Dezember

Gyeongseong Creature ab 22. Dezember

El niñero ab 24. Dezember

Berlin ab 29. Dezember

Netflix: Neue Filme im Dezember 2023

Weihnachten mal anders ab 6. Dezember

The Archies ab 7. Dezember

Naga ab 7. Dezember

Leave the World Behind ab 8. Dezember

Blood Vessel ab 8. Dezember

Chicken Run: Operation Nugget ab 15. Dezember

Familia ab 15. Dezember

Maestro ab 20. Dezember

Der widerspenstigen Zähmung 2 ab 20. Dezember

Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers ab 22. Dezember

Mein Schwager ist ein Vampir ab 24. Dezember

Danke, es tut mir leid ab 26. Dezember

Netflix: Neue Comedy Specials im Dezember 2023

Stavros Halkias: Fat Rascal ab 5. Dezember

Trevor Noah: Where Was I ab 19. Dezember

Ricky Gervais: Armageddon ab 25. Dezember

Netflix: Neue Dokumentationen im Dezember 2023

Der Zweite Weltkrieg: Von der Front ab 7. Dezember

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only ab 12. Dezember

Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen ab 12. Dezember

Se Eu Fosse Luísa Sonza ab 13. Dezember

Im Angesicht der ETA: Interview mit einem Terroristen ab 15. Dezember

Hell-Camp: Teen Nightmare ab 27. Dezember

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Dezember 2023

Die Tautropfentagebücher: Staffel 2 ab 4. Dezember

Hilda: Staffel 3 ab 7. Dezember

Supa Team 4: Staffel 2 ab 21. Dezember

Die Pokémon-Concierge ab 28. Dezember

Netflix: Neue Lizenztitel im Dezember 2023

Fast & Furious 8 ab 1. Dezember

Exorzist: Der Anfang ab 1. Dezember

S.W.A.T.: Staffel 5 ab 1. Dezember

Fabian oder Der Gang vor die Hunde ab 1. Dezember

The Good Doctor: Staffel 5 ab 1. Dezember

100% Wolf ab 2. Dezember

Insidious: The Red Door ab 6. Dezember

4 Blocks: Staffeln 1-3 ab 13. Dezember

German Genius: Staffel 1 ab 13. Dezember

Spider-Man: No Way Home (Extended Version) ab 15. Dezember

The Hills: Staffel 3 ab 15. Dezember

Im letzten Monat des Jahres startet auf Netflix unter anderem der Apokalypse-Thriller Leave the World Behind mit Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali und Myha'la sowie das lang erwartete Finale der sechsten Staffel von The Crown. Außerdem feiern in Chicken Run: Operation Nugget die beiden Knet-Hühner Ginger und Rocky ihr Comeback - nach 25 Jahren.Kurz vor Weihnachten geht Zack Snyders Sci-Fi-Streifen Rebel Moon mit dem ersten Teil "Kind des Feuers" auf Sendung, während Bradley Cooper und Carey Mulligan in der Filmbiografie Maestro über den Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein zu sehen sind. Ebenso starten das Haus des Geldes Spin-Off "Berlin" und Comedy Specials sowie Dokus mit und über Trevor Noah, Kevin Hart, Chris Rock und Ricky Gervais.Nach bekannter Manier konnte sich Netflix zudem diverse namhafte Blockbuster und Serien zeitexklusiv sichern. Mit dabei sind etwa Fast & Furious 8, die fünften Staffeln von S.W.A.T. und The Good Doctor sowie drei Staffeln von 4 Blocks und der Marvel-Streifen Spider-Man: No Way Home.