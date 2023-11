Outlook-Erweiterung für Chrome wird eingestellt - zu wenige Nutzer?

Microsoft stellt die bisher für den Google-Browser Chrome verfügbare Outlook-Erweiterung bald ein. Als Ersatz empfehlen die Redmonder wenig überraschend die Verwendung des hauseigenen Browser Microsoft Edge und der darin integrierten Sidebar.

Zusammenfassung Outlook-Erweiterung für Chrome endet

Microsoft empfiehlt Wechsel zu Edge

Abschaltung der Chrome-Extension bis 12/2023

Tool seit Sommer 2021 für Chrome/Edge

Add-On hat ca. 200.000 Nutzer

Edge bietet Outlook-Sidebar-Widget

Microsoft fokussiert auf eigene Produkte

Bisher kann man in Google Chrome auf Wunsch eine Erweiterung von Microsoft nutzen, um Outlook-Postfächer direkt in dem Browser abrufen zu können. Gerade bei Power-Usern, die neben ihrer Arbeit im Weg viel mit E-Mails hantieren, kam die Erweiterung gut an. Bis Ende Dezember wird die Chrome-Erweiterung jedoch abgeschaltet, teilte Microsoft jetzt mit.Wie Kollege Martin " Dr. Windows " Geuß bemerkte, wird derzeit im Admin-Center von Microsoft 365 informiert, dass die Outlook-Erweiterung spätestens Ende Dezember aus dem Chrome Web Store verschwinden und dann abgeschaltet werden soll. Microsoft hatte das Tool im Sommer 2021 für Chrome und Edge verfügbar gemacht und bot darüber die Möglichkeit, eine Art "Outlook im Kleinen" in den Browsern zu nutzen.Die Anwender haben über das Add-On Zugriff auf Mails, Kontakte, Kalender und Einstellungen. Laut dem Chrome Web Store hat die Erweiterung nur rund 200.000 Nutzer, was auch erklären könnte, weshalb Microsoft sich entschieden hat, dieses kleine aber nützliche Produkt nicht weiter anzubieten.Microsoft verweist die bestehenden Nutzer der Outlook-Erweiterung für Chrome auf seinen eigenen Browser Edge. Der Grund dafür ist - neben dem Microsoft-typischen Wunsch, die Nutzer doch bitte zu hauseigenen Produkte zu lenken - dass es für Edge inzwischen seit einiger Zeit ein Sidebar-Widget für Outlook gibt.Auf diese Weise lässt sich im Grunde das reproduzieren, was die Outlook-Erweiterung bisher bot - nur eben nicht in Chrome. Seit es das Outlook Sidebar-Widget für Edge gibt, hat sich die Relevanz der Outlook-Erweiterung für den Browser offensichtlich erledigt, weshalb man deren Entwicklung aufgibt. Dass Chrome aufgrund der gleichen technischen Basis sozusagen zum Kollateralschaden wird, dürfte in Redmond kaum jemanden interessieren.