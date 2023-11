Outlook für Windows: Diese Features befinden sich aktuell in Arbeit

Microsofts neues Outlook für Windows kann noch längst nicht mit dem Original mithalten. Seitens der Nutzer gibt es vor allem aus Nachfragen, welche Features man denn erwarten könne. Nun hat Microsoft ein Einsehen und veröffentlichte eine entsprechende Liste.

Hohe Erwartungen

Automatische Großschreibung

Ausklappbare Überschriften in der Nachrichtenliste

Bedingte Formatierung

Copilot-Integration

Ziehen und Ablegen von E-Mails und Anhängen auf den Desktop

Diktat-Funktion

Abgelehnte Meetings aufbewahren

Unterstützung von EML-Dateien

Dateireiter in der Outlook-Suche

Neuordnung von Ordnern

Einfärben (Registerkarte Zeichnen) beim Verfassen einer E-Mail

MSG-Datei-Unterstützung

Offline-Unterstützung

Postausgangsordner

Bildformatierung

POP3-Konto-Unterstützung

Unterstützung von PST-Dateien

Rückruf von Nachrichten

S/MIME

"Speichern unter" für Anhänge (wählen Sie den Ordner, in dem gespeichert werden soll)

Freigabe lokaler Dateien aus Word, Excel und PowerPoint

Gemeinsame Kalenderbenachrichtigungen für Arbeitskonten

Registerkarte "Teams" in der Suche

Feedback wird erbeten

"Das neue Outlook für Windows ist die Zukunft sowohl für die Mail- und Kalender-Apps in Windows als auch für das klassische Outlook für Windows. Die Vorfreude ist groß und die Erwartungen sind hoch - daher haben wir natürlich eine Liste der wichtigsten Funktionen", teilte Microsoft mit. Und so sieht diese aus:Alle angekündigten Funktionen und deren Bereitstellung lassen sich über die Microsoft 365-Roadmap verfolgen. "Sobald wir uns den genauen Terminen für die Einführung der Funktionen nähern, werden diese in der Roadmap veröffentlicht", teilte Microsoft weiter mit.Nutzer, die sich mit den neuen Funktionen beschäftigen, werden gebeten, ihr Feedback an Microsoft zurückzusenden. Die dafür benötigte Funktion findet sich im Hilfe-Bereich Outlooks wieder. Aber auch bei einer Rückkehr zur klassischen Outlook-Oberfläche wird nach einer Rückmeldung gefragt.