Kurioser Grund: Nintendo blockiert den Verkauf eines harmlosen Spiels

Eine Runde Karten mit einer Gruppe liebenswerter tierischer Freunde: Das klingt nach einem recht harmlosen Spaß. Ein kleines Spiel eines Indie-Entwicklers, der dieses Erlebnis auf die Switch bringen wollte, wurde jetzt aber von Nintendo vor dem Verkauf gestoppt.

Nintendo stoppt Verkauf des Indie-Titels "Sunshine Shuffle"

Lösung und ein bisschen Spaß

Glücksspiel ist aktuell ein sehr empfindliches Thema für die Gaming-Branche. Die letzten Jahre hatten neue Gesetze und viele Klagen mit sich gebracht - jüngst wurde Nintendo in den USA wegen "unmoralischer" Praktiken verklagt . Im Lichte dieser Entwicklung scheint der Konzern aktuell in Bezug auf den Release des Indie-Titels "Sunshine Shuffle" klar überzureagieren.Eigentlich sollte das Spiel, das der Entwickler Strange Scaffold als "erzählerisches Pokerspiel, bei dem die Spieler mit einer Gruppe liebenswert krimineller tierischer Freunde Karten spielen" beschreibt, in den letzten Tagen seinen globalen Release für die Switch feiern. Wie Xalavier Nelson Jr., Lead beim Indie-Studio, auf Twitter mitteilt, hatte Nintendo den Verkauf des Titels im Switch-eShop einen Tag vor der geplanten Veröffentlichung unterbunden. Der vermutliche Grund: Die Entwickler hatten den Konzern mit einer Social-Media-Kampagne verschreckt.Das Sunshine Shuffle-Team hatte vor dem Release das Thema Glücksspiel und Kinder aufgegriffen und sich nach eigener Aussage um humorvolle Aufklärungsarbeit bemüht. Diese guten Absichten hatte Nintendo aber offensichtlich völlig missverstanden. "Offenbar hat meine Social-Media-Kampagne darüber, dass das Spiel Kinder nicht zum Glücksspiel verleitet (...) Nintendo davon überzeugt, dass es bei dem Spiel um Glücksspiele für Kinder geht", so Nelson.Der böse Schreck hat für den Entwickler aber ein gutes Ende. Strange Scaffold konnte den Titel ungestört wie geplant für PC auf Steam veröffentlichen und auch Nintendo scheint schnell noch einmal etwas genauer hingeschaut zu haben. Der Titel ist im Switch-eShop jetzt weltweit verfügbar, mit einer Ausnahme: Nordamerika.Nelson zeigt sich von der Situation dabei durchaus amüsiert, auch weil die Community es nicht versäumt, sich aus dem kuriosen Fall einen Spaß zu machen. In den Reviews auf Steam ist unter anderem von einem Spieler zu lesen: "Als zehnjähriges Kind bin ich diesem Spiel für immer dankbar, dass es mir das Glücksspiel beigebracht und den Wunsch geweckt hat, mehr davon zu spielen, und zwar um noch mehr echtes Geld." Nelsons kurze Antwort: "Ihr sorgt noch dafür, dass ich verhaftet werde."