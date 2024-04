Bug im Play Store: Android-App-Updates dadurch umständlicher

Das Kontextmenü des Play Store Icons hält einen direkten Weg zum Up­daten von Android-Apps bereit. Der erspart es Nutzern, sich erst durch Menüs klicken zu müssen. Doch der entsprechende Button verschwindet seit einiger Zeit immer wieder. Es gibt aber einen Workaround.

Die wohl komfortabelste Lösung, Anwendungen auf einem Android-Gerät zu aktualisieren ist, die automatischen Updates über den Google Play Store zu aktivieren. Dann werden alle Apps in regelmäßigen Abständen auf die neueste Version gebracht. Aus unterschiedlichen Gründen kann es jedoch sinnvoll sein, manuell nach Updates zu suchen und diese durchzuführen.Für diese Fälle hat der Play Store eine praktische Funktion, die es erlaubt, direkt zum Update-Bildschirm in der App zu gelangen, ohne dass sich Nutzer durch verschiedene Menüs der Anwendung klicken müssen. Denn drückt man lange auf das Symbol des Play Stores, erscheint das Kontextmenü, das es unter anderem zulässt, über den Button "Meine Apps" direkt auf die entsprechende Update-Seite innerhalb der Anwendung zu springen.Wie 9to5Google berichtet, gibt es mit dem Kontextmenü allerdings schon seit Längerem einige Probleme. Denn Nutzer berichten davon, dass der Button, um direkt zur App-Verwaltung des Play Stores zu springen, immer wieder verschwindet. Stattdessen wird nur die Schaltfläche "App Info" angezeigt.Das Problem des verschwundenen Buttons soll wohl häufig dann auftreten, wenn sich der Google Play Store zuvor im Hintergrund auf seine neueste Version aktualisiert hat. Welche Version das ist, scheint dabei aber keine Rolle zu spielen.Manchmal erscheint "Meine Apps" nach dem nächsten Play Store Update aber wieder. Wer also geduldig ist, kann mehr oder weniger darauf warten, dass sich das Problem auf diesem Weg von selbst wieder behebt. Wer die Schaltfläche jedoch direkt zurückholen will, kann entweder versuchen, den Play Store manuell zu aktualisieren, oder aber eine recht unpraktische Übergangslösung nutzen.Dabei müssen Betroffene über die Systemeinstellungen die Speicherinhalte des Play Stores löschen. Allerdings ist es danach notwendig, alle getätigten Einstellungen in der Anwendung erneut vorzunehmen. So müssen zum Beispiel auch die Authentifizierungsoptionen für Einkäufe neu eingerichtet werden. Momentan gibt es jedoch keine anderen Möglichkeiten, um das Problem direkt zu beheben.