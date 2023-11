NASA+ Streaming startet: Ohne Registrierung, Gebühren oder Werbung

Die NASA hat mindestens ebenso spektakuläre und spannende Dinge zu bieten wie die großen Medienkonzerne. Davon können sich Nutzer bald selbst überzeugen: In der kommenden Woche startet die Organisation mit NASA+ einen eigenen Streaming-Dienst.

In einem Trailer wird dafür beispielsweise Osiris-Rex, die Sonde, mit der die NASA aktuell einen Asteroiden besuchte, dort landete und Proben zur Erde zurückbrachte, beworben. Hierbei handle es sich im Grunde um drei Missionen in einer - und diese sei nicht viel teurer gewesen als ein normaler Blockbuster-Film. In einer neuen Serie namens "NASA Explorers" soll diese genauer vorgestellt werden.NASA+ startet am kommenden Mittwoch, den 8. November, und bietet dann Zugang zu den verschiedenen preisgekrönten Live-Berichten der Behörde, zu Videos über vergangene, aktuelle und zukünftige Weltraummissionen sowie zu anderen Inhalten, hieß es. Der Dienst wird auf den meisten großen Plattformen über die NASA-App verfügbar sein.Er kann auch über Streaming-Geräte wie Roku, Apple TV und Fire TV genutzt werden. Das bedeutet, dass Nutzer die Videos der NASA jederzeit auf dem Fernseher, Beamer, Smartphone, Computer oder Tablet anschauen können. Gebühren werden hierfür nicht fällig."Wir starten mehr als Raketen", schrieb die NASA. "Kein Abonnement erforderlich. Keine Werbung. Keine Kosten. Familienfreundlich! Emmy-prämierte Live-Shows. Original-Serien. Auf den meisten großen Plattformen."Der Start der Plattform ist Bestandteil einer weitgehenden Überarbeitung der digitalen Plattformen, die die NASA im Sommer angekündigt hatte. Der Plan umfasste eine Aktualisierung der Website, ein Upgrade der NASA-App und die Einführung des Streaming-Dienstes. Die Behörde geht davon aus, dass die Änderungen das Benutzererlebnis drastisch verbessern und sicherstellen werden, dass die Inhalte auf der Website der NASA zugänglich sind.