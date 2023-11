Disney+: Werbeabo startet heute, dazu gibt es nun die letzten Details

Im Sommer hat Disney bekannt gegeben, dass sein Streamingdienst bezüglich der Abos überarbeitet wird. Dabei wurden einerseits die Preise erhöht, andererseits wurde ein günstigerer Werbezugang eingeführt. Dieser ist nun da und es gibt auch letzte Details dazu.

Mit dem 1. November ändert sich bei Disney+ einiges, denn es gibt nicht länger einen Zugang für alle Fälle, sondern gleich drei. Konkret spaltet der Streamingdienst die bisherigen werbefreien Schienen in ein Standard- und Premium-Abo. Ersteres bietet für monatliche 8,99 Euro (89,99 Euro pro Jahr) im Wesentlichen 1080p-Auflösung, Stereo 5.1 und zwei gleichzeitige Streams. Zweiteres, also Premium, stellt zum Preis von 11,99 Euro bzw. 119,90 Euro das volle Paket dar, hier bekommen Abonnenten 4K/HDR, Dolby Atmos und vier Streams.Die eigentliche Neuerung ist aber das "Standard mit Werbung" genannte Abo für monatliche 5,99 Euro (hier gibt es kein Jahresabo). Hier erinnert einiges an die Netflix-Lösung mit Werbung , bei einigen Punkten geht Disney aber auch einen eigenen Weg.So steht bei Disney+ etwa der gesamte Inhalte-Katalog im Rahmen von "Standard mit Werbung" zur Verfügung, bei Netflix fehlen im Werbeabo hingegen einige Serien und Filme. Der Micky-Maus-Konzern unterbricht nur Serien mit Werbung, Spielfilme sollen - unabhängig von ihrer Länge - nicht unterbrochen werden, um den cineastischen Genuss nicht zu stören (via Golem ). Ganz werbefrei sind Filme aber nicht, denn vor dem Start kann es (derzeit) bis zu zwei Spots zu sehen geben.In der Praxis bedeutet das, dass Nutzer vor einem Film maximal eine Minute Reklame zu sehen bekommen, da einzelne Spots nicht länger als 30 Sekunden sein dürfen - andere Werbungen können alternativ auch zehn, 15 oder 20 Sekunden lang sein.Bei Serien werden Abonnenten ebenfalls mit Werbung begrüßt, hier kommt es aber auch zu Unterbrechungen. Insgesamt soll es bei Serien pro Stunde zu nicht mehr als vier Minuten Werbung kommen. Die Reklame soll möglichst nicht stören, das heißt, dass sie beispielsweise keine Sätze oder wichtigen Szenen unterbrechen wird. Nutzer können auch auf der Zeitleiste sehen, wann eine Unterbrechung geplant ist, deren Länge wird auch eingeblendet, wenn die Werbung einmal läuft.