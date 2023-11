Raspberry Pi: Chipschmiede ARM steigt bei Bastelcomputerhersteller ein

Die britische Chipschmiede ARM, deren Designs die Grundlage für fast alle Smartphones und eine Vielzahl anderer Prozessoren bilden, steigt bei den Machern des Bastelcomputers Raspberry Pi ein. Die kleinen Mainboards laufen ausschließlich mit ARM-Chips.

Raspberry Pi

ARM begründet Schritt mit IoT- & KI-Boom

ARMs Investition vor allem strategischer Natur

Zusammenfassung Chipschmiede ARM kauft Minderheitsbeteiligung an Raspberry

ARM und Raspberry sind seit 2008 enge Partner

Raspberry Pi wird zunehmend für Zwecke im IoT-Bereich genutzt

ARM liefert hohe Rechenleistung und Energieeffizienz für Raspberry Pi

Größe von ARMs Anteil an Raspberry bisher nicht bekannt

Beteiligung von ARM könnte strategischer Natur sein

ARM hat nach eigenen Angaben eine Minderheitsbeteiligung an der kommerziellen Firma hinter dem Raspberry Pi erworben. Die beiden Parteien sind schon seit der Einführung des ersten Modells im Jahr 2008 enge Partner, doch wird die Kooperation nun noch einmal vertieft und noch langfristiger angelegt, hieß von der ARM Holdings heute.Als Grund für den Einstieg von ARM, wo man zwar die Architekturen der auf Raspberry Pi als Herzstück verbauten Plattformen entwickelt, aber keine fertigen Chips und diese auch nicht produziert, nannte das Unternehmen den Umstand, dass Raspberry Pis in der letzten Zeit immer häufiger zu kommerziellen Zwecken im Bereich des sogenannten Internet-of-Things (IoT) eingesetzt werden. Gerade in der aktuellen Phase des KI-Booms sei das Interesse an RPi-Produkten stark gestiegen, hieß es weiter.ARM biete für die verschiedenen Modelle des Raspberry Pi schon von Anfang an Zugriff auf gute Rechenleistung, hohe Energieeffizienz und ein breites Software-Ökosystem, erklärte Eben Upton, CEO der Raspberry Pi LLC. Gemeinsam wolle man weiter daran arbeiten, den Einstieg in die Entwicklung von IoT-Produkten zu erleichtern und vielen Menschen einen einfachen Zugang zu bieten.Wie groß ARMs Anteil an Raspberry Pi jetzt ist, verrieten die beiden Firmen zunächst nicht. Allerdings handelt das auf Chipdesign spezialisierte Unternehmen sicherlich nicht als Wohltäter. Vielmehr dürfte die Beteiligung auch strategischer Natur sein, schließlich gewinnt die ARM- und x86-Alternative RISC-V in letzter Zeit immer mehr an Attraktivität.Einige große Technologiefirmen haben sich jüngst einem Interessenverband rund um RISC-V angeschlossen und Google und Qualcomm haben erst kürzlich angekündigt, Chips für Wearables und später auch für andere Geräte wie Smartphones auf RISC-V-Basis entwickeln zu wollen. Möglicherweise versucht ARM daher, sich mit dem Einstieg bei der Firma hinter dem RPi dauerhaft Einfluss zu sichern. Anfang des Jahres war Sony ebenfalls mit einer "strategischen Investition" als Eigener einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen.