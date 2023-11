Raspberry Pi: Compute Module 5 ist fertig, RP2040-Nachfolger in 2024?

Der Leiter des Raspberry-Pi-Projekts hat einen Ausblick auf das Jahr 2024 gegeben. Die Fans der RPi-Produkte können sich wohl unter anderem auf ein neues Compute Module und den Nachfolger des RP2040 freuen. Upton nannte außerdem beeindruckende Zahlen.

Laut den Äußerungen von RPi-Chef Eben Upton könnte es im nächsten Jahr wohl einen Nachfolger des Raspberry Pi RP2040 Dual-Core Mikrocontrollers geben. Auch das Raspberry Pi Pico Board, auf dem der Mikrocontroller sitzt, dürfte dann wohl in einer Neuauflage erscheinen. Upton bestätigte dies zwar nicht ausdrücklich, machte aber entsprechende Andeutungen.So erklärte er laut einer Zusammenfassung seiner kleinen Ansprache auf dem Cambridge Raspberry Jam Event, die laut Hackster.io von Jonathan Pallant über Mastodon veröffentlicht wurde, dass man genau wisse, was die Kunden am RP2040 schätzen und weniger schätzen würden. Die ARM Cortex M0+ Architektur könnte mehr Arbeitsspeicher haben, es könnte mehr GPIO-Anschlüsse geben und die Kunden würden die PIO-Blöcke sehr mögen, so Upton.Noch gab es keine konkrete Produktankündigung von Upton, seine Aussagen machten aber deutlich, dass man durchaus über die Nachfolge des RP2040 nachdenkt. Sicherheit gibt es hingegen beim Raspberry Pi Compute Module 5. Das System-on-Module (SoM) ist laut Upton fertig designt und soll zu einem bisher nicht näher benannten Zeitpunkt im Jahr 2024 auf den Markt kommen.Das neue RPi Compute Module 5 werde viele Gemeinsamkeiten mit dem Vorgängermodell aufweisen, aber anstelle der MIPI-Lanes künftig USB 3.0 mitbringen, wird Upton zitiert.Insgesamt scheint es für das Unternehmen derzeit nach wie vor bestens zu laufen. Man produziere derzeit jeden Tag rund 10.000 Raspberry Pi 5. Inklusive aller anderen Modelle würden täglich insgesamt rund 40.000 Raspberry-Pi-Produkte von den Bändern laufen.Man versucht jetzt möglichst viele dieser Geräte an Bastel-Fans und Tüftler auszuliefern. Erst ab 2024 sollen dann auch Industrielle und Business-Kunden Zugriff auf den RPi 5 erhalten, wie es die Entwickler schon vor einiger Zeit versprochen hatten. Hintergrund ist die enorm hohe Nachfrage rund um das Vorgängermodell, die für Engpässe gesorgt hatte.