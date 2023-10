Smartphones: Apple ist Samsung bei Verkäufen dicht auf den Fersen

Für die Hersteller von Smartphones hat sich die Lage auf dem Markt wieder weitgehend entspannt. Besonders gut lief es zuletzt für den iPhone-Hersteller Apple , der mit seiner neuesten Geräte-Generation dann doch ordentlich Interesse wecken konnte.

Samsung stürzt ab

High End floriert

Zusammenfassung Smartphone-Markt erholt sich, besonders gut für Apple

Apple erzielt 2,5% Wachstum, 53,6 Mio. Geräte im Q3 verkauft

Apple rückt an Marktführer Samsung heran, Abstand nur noch 2%

Samsungs Marktanteil schrumpft auf 19,7%, Verkaufszahlen sinken 8,4%

Weltweite Smartphone-Verkäufe im Q3 bei 302,8 Mio., 0,1% Rückgang

High-End-Markt wächst trotz wirtschaftlicher Herausforderungen

Laut den jüngsten Daten des Marktforschungsunternehmens IDC erreichten die Kalifornier im dritten Quartal ein Wachstum bei ihren Verkaufszahlen um 2,5 Prozent auf 53,6 Millionen Geräte weltweit. Das entspricht einem Marktanteil von 17,7 Prozent, womit Apple ein deutliches Stück an den Marktführer Samsung heranrückt.Der Abstand zu diesem lag vor einem Jahr noch bei 4,2 Prozentpunkten, jetzt ist er auf 2 Prozentpunkte geschrumpft. Samsung kommt also noch auf einen Marktanteil von 19,7 Prozent, nachdem die Verkaufszahlen um 8,4 Prozent auf 59,5 Millionen Geräte schrumpften. Die Daten stellen jeweils eine Schätzung aufgrund der Auswertung zahlreicher Quellen dar, offizielle Mengenangaben der Hersteller gibt es nicht.Generell scheint die Zeit der deutlich fallenden Verkaufszahlen in dem Bereich aber erst einmal vorbei zu sein. Weltweit wurden im dritten Quartal 302,8 Millionen neue Smartphones verkauft, was nur noch einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent entspricht. Und dies, obwohl makroökonomische Unsicherheiten anhalten und die Märkte mit schwacher Nachfrage, Inflation und geopolitischen Spannungen zu kämpfen haben."Das anhaltende Wachstum im High-End-Markt scheint angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir weltweit sehen, kontraintuitiv", sagte Anthony Scarsella, Research Director, Mobile Phones bei IDC. "Dennoch floriert das High-End-Segment aufgrund der großzügigen Inzahlungnahme- und Finanzierungsmöglichkeiten in vielen entwickelten Märkten weiter. Da sich die Verbraucher jedoch für Premium-Modelle entscheiden, wird sich der Erneuerungszyklus weiter verlängern. Überlegene Verarbeitungsqualität, mehr Speicherplatz, Premium-Funktionen und längere Support-Zyklen treiben die Käufer in Richtung High-End, da diese Geräte deutlich länger halten als die meisten günstigen Modelle.Aber auch in den weniger entwickelten Märkten gibt es ordentlich Schwung. Das zeigt sich vor allem auch am chinesischen Konzern Transsion, der vorrangig Länder in Asien und Afrika beliefert. Dessen Absatzzahlen stiegen im Jahresvergleich um 35 Prozent und das Unternehmen rückte in die Top 5 der Hersteller auf.