Apple startet angekündigtes iOS 17.1-Update - das ist alles neu

Apple hat wie bereits angekündigt jetzt mit iOS 17.1 noch einmal ein Funktions-Update für iPhone-Nutzer herausgegeben. Neu mit dabei ist die Weitergabe für AirDrop über das Internet, neue Optionen für StandBy und eine überarbeitete Musik-App.

Apple liefert versprochene Funktionen nach

So bekommt man iOS 17.1

Das ist neu

AirDrop:

Inhalte werden weiterhin über das Internet übertragen, wenn Sie sich außerhalb der AirDrop-Reichweite befinden

StandBy:

Neue Optionen, um zu steuern, wann das Display ausgeschaltet wird (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max)

Musik:

Die Favoriten wurden um Musiktitel, Alben und Wiedergabelisten erweitert, und Sie können Ihre Favoriten in der Mediathek filtern



Die neue Cover-Kunstsammlung bietet Designs, die die Farben der Musik in deiner Wiedergabeliste widerspiegeln



Am unteren Ende jeder Wiedergabeliste werden Songvorschläge angezeigt, sodass Sie ganz einfach Musik hinzufügen können, die zur Stimmung Ihrer Wiedergabeliste passt.

Option zur Auswahl eines bestimmten Albums für die Foto-Zufallswiedergabe auf dem Sperrbildschirm

Unterstützung der Home-Taste für Matter-Sperren

Verbesserte Zuverlässigkeit bei der Synchronisierung der Bildschirmzeit-Einstellungen zwischen verschiedenen Geräten

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass die Einstellung "Significant Location Privacy" zurückgesetzt wird, wenn eine Apple Watch übertragen oder zum ersten Mal gekoppelt wird

Behebt ein Problem, bei dem die Namen eingehender Anrufer möglicherweise nicht angezeigt werden, wenn Sie gerade ein anderes Gespräch führen

Behebt ein Problem, bei dem benutzerdefinierte und gekaufte Klingeltöne möglicherweise nicht als Optionen für Ihren Textton angezeigt werden

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass die Tastatur weniger schnell reagiert

Optimierungen der Absturzerkennung (alle iPhone 14 und iPhone 15 Modelle)

Behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass das Bild auf dem Display bestehen bleibt

Nutzer, die bereits auf iOS 17 aktualisiert haben, können die neue Version ab sofort beziehen. Wer noch iOS 16 nutzt, kann auch gleich auf diese neueste iOS-Version updaten.Interessant ist das Update aber nicht nur aufgrund der jetzt nachgelieferten Funktionen, die es nicht in das fertige iOS 17-Release im September geschafft hatten. Apple hat auch eine Reihe weiterer Änderungen, Verbesserungen und natürlich Fehlerbehebungen veröffentlicht. Das Changelog haben wir für euch am Ende dieses Beitrags mit angefügt.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA), je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen.Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren.So erhält man das Update schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion (meist mit Update über Nacht) wählt. Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 17 empfohlen. Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 17.1 und watchOS 10.1 auf den Weg gebracht.Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen: