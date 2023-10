iOS 17.1 ist fertig: Apple stellt obligatorischen Release-Kandidat bereit

Apple hat eine weitere Vorab-Version für iOS 17.1 im Rahmen des Beta-Testprogramms veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich dem Ende, das Update ist ein Release-Kandidat. Die finale Freigabe soll Anfang kommender Woche erfolgen.

iOS 17.1-Update ist fertig

Neues in iOS 17.1

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zusammenfassung Vorab-Version von iOS 17.1 im Beta-Testprogramm veröffentlicht

Finale Freigabe des Updates nächste Woche erwartet

Update behebt iPhone-Probleme, inklusive Burn-In-Effekte

Verbesserung der Strahlenbelastung für Geräte in Frankreich

Release-Kandidaten für iOS 16.7.2 und iPad OS 16.7.2 verfügbar

Neue Funktionen in iOS 17.1, darunter erweitertes AirDrop

Kostenlose Teilnahme am Beta-Programm mit Apple ID möglich.

Das hatte sich bereits vor einigen Tagen herauskristallisiert, doch jetzt gibt es ein Beta-Update, das die Vermutungen zu dem kurz bevorstehenden Start auch untermauert.Die Herausgabe des Release-Kandidaten war damit im Grunde nur noch Formsache. Das Update wird schon sehnsüchtig erwartet, denn es soll einige heikle Probleme am iPhone behoben. Dazu gehören die erst vor ein paar Tagen gezeigten Burn-In-Effekte am iPhone 15 Zudem will Apple mit diesem Update die Strahlenbelastung für Geräte in Frankreich verbessern. Frankreich zwingt Apple zu Nachbesserung für die im Jahr 2020 erschienenen iPhone 12-Familie.Bisher ist übrigens unbekannt, ob die Optimierung nur in Frankreich ausgerollt wird - man wird abwarten müssen. Um das wiederum umfassend zu gewährleisten, ist es auch einen Release-Kandidaten für iOS 16.7.2 und iPadOS 16.7.2. Das Update wird allen Nutzer zur Verfügung gestellt, die ihre Geräte bisher nicht auf das neue iOS 17 aktualisiert haben.Apple arbeitet zudem noch an Funktionen, die es nicht in das fertige iOS 17 geschafft hatten. Dazu gehört die Erweiterung von AirDrop zur Fertigstellung der Übertragung von Dateien über das Internet, eine Verbesserung für den Action-Button beim iPhone 15 Pro und neue Anzeige-Optionen für Dynamic Island.Über die genauen Inhalte der Updates gibt es derzeit nur wenige Informationen. Es wird vermutet, dass die Freigabe am kommenden Dienstag, den 24. Oktober 2023, startet.Die neue Aktualisierung steht jetzt als Update zur Verfügung. Registrierte Nutzer beziehen die neue Version einfach Over-the-Air, also als On­line-Ak­tua­li­sie­rung. Wer sich bislang nicht für das Be­ta-Pro­gramm angemeldet hat, kann das jederzeit nachholen und mit in die Beta-Phase einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von einem unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID.Das Austreten aus dem Beta-Test ist ebenso einfach und kann nach dem Einloggen mit der Apple ID erfolgen.Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Apple warnt daher auch bei jeder neuen Runde im Beta-Test, dass man besser nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests nutzen sollte.