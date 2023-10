Star Citizen wurde vor zwölf Jahren vorgestellt und gestartet. Seither hat das Science-Fiction-Spiel viele Fans, aber auch Kritiker gesammelt. Erstere können sich nun bestätigt sehen, denn Projektchef Chris Roberts teilte mit, dass die Kampagne Squadron 42 "Feature-fertig" sei.

Star Citizen: visionär und teuer

Squadron 42: I Held The Line - Trailer zur "fertigen" Kampagne

Squadron 42 nun in Feinschliffphase

Zusammenfassung Star Citizen, seit zwölf Jahren in Entwicklung, ist "Feature-fertig"

Projektchef Chris Roberts kündigt Feinschliffphase für Squadron 42 an

Squadron 42 ist die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen

Kritiker sehen das Projekt als Millionengrab, das wenig Spiel liefert

26-minütiger Trailer zeigt Spielszenen und Entwicklungshintergründe

Veröffentlichungsdatum für die Kampagne steht bisher nicht fest

Star Citizen ist eine Weltraum-Simulation, die vom Start weg im Baukastensystem aufgebaut war und ist. Das bedeutet, dass Entwickler Cloud Imperium Games nach und nach neue "Module" veröffentlicht, die irgendwann ein mehr oder weniger fertiges Spiel ergeben sollen. Kritiker sehen das Projekt aber als Millionengrab, das Geld verbrennt, aber nur verhältnismäßig wenig Spiel liefert.Eine zentrale Säule des Spiels ist Squadron 42, das ist die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen. Diese soll eine aufwendige Story erzählen, getragen wird dieser Teil von zahlreichen prominenten Schauspielern wie Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman und John Rhys-Davies. Doch wie das gesamte Spiel dauert die Entwicklung von Squadron 42 bereits eine gefühlte Ewigkeit.Doch nun hat Chris Roberts, Vater und Chef von Star Citizen, bekannt gegeben, dass Squadron 42 in die Zielgerade eingebogen ist: "Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Squadron 42 jetzt im Hinblick auf Features vollständig ist. Während wir in die Feinschliffphase eintreten, konzentrieren wir uns in jeder Hinsicht auf die Optimierung und das Feintuning aller Aspekte des Spielerlebnisses, um ein noch nie dagewesenes kinematisches Abenteuer zu liefern."Im Zuge dieser Ankündigung, die auf der hauseigenen CitizenCon gemacht wurde, hat Cloud Imperium Games einen gut 26 Minuten langen Trailer veröffentlicht, der nicht nur Spielszenen zeigt, sondern auch Hintergründe zur Entwicklung liefert. Wie PC Gamer schreibt, erinnere Squadron 42 "definitiv an Half-Life 2", das zeigten die Bootsequenz und die physikbasierten Umgebungsrätsel, bei denen sogar eine Star-Citizen-Version der Gravity Gun zum Einsatz kommt."Feinschliff" bedeutet allerdings nicht, dass die Kampagne vor einer baldigen Veröffentlichung steht. Dazu wollten sich die Macher von Star Citizen auch nicht weiter bzw. konkreter äußern. "Sobald das Veröffentlichungsdatum feststeht, erfahrt ihr es als Erste", so Roberts.