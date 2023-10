Next-Gen Animatronik: Star Wars-Droiden watscheln durch Disneyland

Die Welt von Star Wars ist untrennbar mit seinen frechen, schlauen und oft auch süßen Robotern verbunden. Jetzt wurden die kleinen BD-Ro­bo­ter, bekannt durch Star Wars Jedi: Fallen Order und The Manda­lorian, in putziger Aktion im Disneyland gesichtet.

Disneylands neue Stars: Die BD-Roboter aus Star Wars

Seit Walt Disney im Jahr 1964 die ersten mechanisch und pneumatisch gesteuerten Figuren in Disneyland eingeführt hat, spielen die sogenannten Animatronics eine wichtige Rolle in den Geschichten der Disney-Themenparks. Bisher waren die Roboter-Schauspieler dabei fest in Attraktionen integriert und hatten Abstand zu den Besuchern. Jetzt wurden aber erstmals Roboterfiguren getestet, die sich frei im Park bewegen.In einem Programm namens A-1000 entwickelt Walt Disney "Imagineering"-Abteilung die nächste Generation von Animatronics. Zuletzt hatte die Abteilung mit einem Roboter-Spiderman auf sich aufmerksam gemacht, der über den Themenpark zu fliegen scheint. Der neueste Streich sind drei kleine Roboter der BD-Klasse - berühmt durch das Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order und einen Auftritt in der Serie The Mandalorian.Wie Videos zeigen, die begeisterte Besucher jüngst auf X geteilt hatten, verfügen die kleinen Next-Gen-Animatronics über sehr fortschrittliche Fähigkeiten. Die Roboter können selbstständig navigieren und sich auf zwei Beinen fortbewegen. Wirklich beeindruckend ist aber die Hingabe der Entwickler, den mechanischen Schauspielern mit vielen kleinen subtilen Bewegungen scheinbar Leben einzuhauchen.Vor dem ersten öffentlichen Auftritt hatte Disney Research den Prototyp der BD-Roboterfigur schon etwas näher vorgestellt. Wie die Entwickler hier mitteilen, habe man "prozedurale Animation, modulare Hardware und Reinforcement Learning kombiniert, um eine gehende Figur zu entwerfen und zu programmieren, die zu diesen einzigartigen Gangarten und Eigenschaften fähig ist".Noch müssen sich die neuen Mitarbeiter für einen regelmäßigen Einsatz aber erst bewähren. Der Auftritt im Star Wars: Galaxy's Edge im Disneyland Park sei nur ein erster Test gewesen, so Disney.