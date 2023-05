Star Wars, jetzt echt: USA sagt, man ist bereit für "Krieg im Weltraum"

China will zur Weltraummacht werden, die Pläne Russlands im Orbit sind ungewiss: In dieser steigenden Spannung bringt sich die USA mit klarem Säbelrasseln in Position. Wenn es darauf ankommt, sei man schon heute zur Kriegsführung im Weltall bereit.

Russlands Ambitionen im All sind aktuell ungewiss, die Drohgebärden aber nicht weniger groß. China hat vor ein paar Tagen verkündet , im Rahmen einer deutlichen Ausweitung der Ambitionen im All bis 2030 unter anderem auf dem Mond landen zu wollen. All diese Entwicklungen führen beim US Space Command offenbar zu dem Verlangen, darauf hinzuweisen, dass sich der Weltmachtanspruch des US-Militärs auch auf den Orbit erstreckt.Brigadegeneral Jesse Morehouse vom US Space Command laut IE-Bericht : "Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bereit, heute Nacht im Weltraum zu kämpfen, wenn es sein muss." Morehouse weist in seinen Ausführungen darauf hin, dass man neben den eigenen Interessen natürlich auch die der Verbündeten und Verteidigungspartner verteidigen will und kann.Ein mögliches Szenario, das der Weltraumabteilung des US-Militärs besondere Sorgen bereitet, ist der Kampf um und mit Satelliten: Morehouse geht davon aus, dass Konflikte, die aktiv mit und um Satelliten ausgetragen werden, "ein normaler Teil der Kriegsführung sein werden". Technologien zu entwickeln, um gegnerische Sonden im Orbit "bekämpfen zu können", sei im Interesse vieler Nationen.Gerade in Bezug auf das Ausschalten von feindlichen Satelliten ist nach Morehouse neben militärischer Schlagkraft aber technologisches Fingerspitzengefühl gefragt: "Kann man eine Fähigkeit entwickeln, mit der man Satelliten abwehren kann, die so gut funktioniert, ohne jedes Mal eine Trümmerwolke in der Umlaufbahn zu erzeugen? Auf jeden Fall", schließt er.