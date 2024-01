Rey-Darstellerin: Story des neuen Star-Wars-Films ist "verdammt cool"

Es ist schon etwas her, dass wir zuletzt einen neuen Star-Wars-Film im Kino erleben konnten, Episode 9 kam bereits 2019 heraus. Seither befindet sich die (Kino-)Reihe in einer kleinen Krise. Doch das wird sich ändern und laut Daisy Ridley gibt es viel Grund zu Optimismus.

Seit 2019 kein Star-Wars-Kinofilm

Story ist "cool as shit"

Zusammenfassung Neuer Star-Wars-Film mit Daisy Ridley in Arbeit

Letzter Kinofilm der Reihe erschien 2019

Kein Kinofilm trotz diverser Serien wie Andor

Streiks in Hollywood beeinflussten Produktion wenig

Drehbuch zum neuen Film macht Fortschritte

Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy und Autor Steven Knight beteiligt

Ridley fühlt sich als Schauspielerin gereift

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers erschien bereits vor gut vier Jahren und seither gab es keinen neuen Kinofilm des bekanntesten und wichtigsten Science-Fiction-Franchise unserer Tage. Fans mussten dank diverser Serien, allen voran dem grandiosen Andor, zwar nicht auf neue Abenteuer verzichten, doch die große Leinwand bedient man schon seit Längerem nicht.Dabei spielt die jüngsten Streiks von Hollywood-Autoren sowie -Schauspielern nur eine untergeordnete Rolle, da es bereits vorher diverse Probleme gab. Zwar gab es gleich mehrere Filmprojekte, die in Entwicklung waren und sogar angekündigt wurden, in Produktion ging aber lange Zeit dennoch keines davon.Nun aber scheint zumindest ein Film beschlossene Sache und aktiv auch in Arbeit zu sein, konkret ist es der Film, in der die Geschichte von Rey Skywalker weitererzählt wird. Hauptdarstellerin Daisy Ridley ist auch nicht zurückhaltend, wenn sie auf den Film angesprochen wird. Zwar haben die Dreharbeiten bis jetzt nicht begonnen, die Arbeit am Drehbuch kommt aber offenbar bestens voran - und darüber spricht auch Ridley mehr als gerne.Und darauf wurde Ridley nun auch von Variety angesprochen und sie war auch auskunftsfreudig: "Ich freue mich auf den Job, aber nicht, weil (Regisseurin) Sharmeen (Obaid-Chinoy) eine Frau ist. Ihre Dokumentarfilme sind großartig. Ihre Idee für die Geschichte ist verdammt cool. Ich will nicht spoilern, aber sie hat mir die ganze Geschichte erzählt. Wenn es nicht so toll wäre, hätte ich gesagt: 'Ok, ruf mich in fünf Jahren an.' Aber sie ist es wert." Verantwortlich für das Drehbuch ist auch niemand geringerer als Steven Knight ("Peaky Blinders").Ridley wollte allerdings nicht verraten, ob ihre Co-Stars der vergangenen Trilogie, darunter John Boyega (Finn) und Oscar Isaac (Poe Dameron) zurückkehren werden. Sie meinte aber, dass das alles für sie vermutlich eine ganz andere Erfahrung sein wird: "Für mich ist so viel passiert (seit der Skywalker-Saga). Ich fühle mich jetzt wie eine Erwachsene. Als ich anfing, war ich ungefähr 20. Ich war die Jüngste am Set. Ich brauchte die ersten beiden "Star Wars"-Filme, um mich würdig zu fühlen, dabei zu sein. Jetzt bin ich in meinen 30ern. Die ganze Sache fühlt sich ganz anders an. Ich konnte mit anderen Filmemachern zusammenarbeiten und bin hoffentlich als Schauspielerin besser geworden."