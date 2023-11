Disney+: Überblick der neuen Filme und Serien im November 2023

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt 29 Filme und Serien an, mit denen man im November auf Sendung geht. Darunter Quiz Lady, Deutsches Haus und neue Folgen der Simpsons, Santa Claus sowie Solar Opposites. Hier findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Drama aus Deutschland, Komödien aus Hollywood

Deutsches Haus - Offizieller Trailer des Dramas auf Disney+

Disney+: Neue Filme und Serien im November 2023

Solar Opposites - Staffel 4 ab 1. November

Quiz Lady ab 3. November

Agent Null Null Nix - Bill Murray in hirnloser Mission ab 3. November

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 5 ab 8. November

Santa Clause: Die Serie - Staffel 2 ab 8. November

Vigilante - Staffel 1 ab 8. November

Liebe in jeder Beziehung ab 10. November

Turbulenzen - und andere Katastrophen ab 10. November

Antigang: Home Run ab 10. November

A Murder at the End of the World ab 14. November

Deutsches Haus ab 15. November

Brawn: The Impossible Formula 1 Story ab 15. November

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 2, Batch 1 ab 15. November

Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir - Staffel 5, Batch 3 ab 15. November

What We Do in the Shadows - Staffel 4 ab 15. November

Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin - Staffel 1 ab 15. November

Drive with Swizz Beatz - Staffel 1 ab 16. November

Gefährliche Schönheit - Die Kurtisane von Venedig ab 17. November

Viel Wirbel um Weihnachten ab 17. November

Eine Affäre in Paris ab 17. November

Love in Fairhope - Staffel 1 ab 22. November

Die Simpsons - Staffel 34 (Batch 2) ab 22. November

The Good Doctor - Staffel 5 ab 22. November

Das Wunder des Lebens: Tierbabys - Staffel 1 ab 22. November

Breaking Up ab 24. November

Australia - Die Serie ab 26. November

FX's Reservation Dogs - Staffel 3 ab 29. November

Die Hatchers - Farm, Kühe und Doktoren - Staffel 1 ab 29. November

Culprits ab 29. November

Hierzulande stellt der Micky-Maus-Konzern im kommenden Monat seine vierte deutsche Eigenproduktion "Deutsches Haus" in den Mittelpunkt. Im Drama um die Frankfurter Auschwitz-Prozesse von 1963 spielen neben Newcomerin Katharina Stark unter anderem Iris Berben, Heiner Lauterbach, Anke Engelke und Max von der Groeben.Mit einer Starbesetzung lockt auch die neue Komödie Quiz Lady, in der parallel zur US-amerikanischen Hulu-Premiere Awkwafina, Sandra Oh, Will Ferrell, Holland Taylor und Jason Schwartzman zu sehen sind. Außerdem zeigt Disney+ die zweite Staffel von Santa Claus (die Serie) mit Tim Allen, eine neue Formel-1-Doku mit Keanu Reeves und die Serien-Adaption von Australia mit Nicole Kidman und Hugh Jackman.Weiterhin setzt der Streaming-Dienst auf diverse Klassiker und beliebte Serien. Im November gehen dabei unter anderem neue Folgen der mittlerweile 34. Staffel von Die Simpsons und die fünfte Season von The Good Doctor auf Sendung. Aus den späten Neunzigern schaffen es zudem die Komödien Agent Null Null Nix mit Bill Murray und Breaking Up mit Russell Crowe und Salma Hayek ins Programm.Disney+ wird ab November seine Preise erhöhen und neue Tarife zur Auswahl bieten. Für monatlich 5,99 Euro erhalten Kunden bis zu zwei 1080p-Streams samt Werbung. Ohne Unterbrechungen und mit Offline-Downloads kostet dieselbe Full-HD-Auflösung 8,99 Euro. Für 4K UHD, HDR sowie Dolby Atmos werden ab Herbst 11,99 Euro pro Monat fällig.