ISS: Astronauten verlieren Werkzeugkoffer - von Erde aus sichtbar

NASA-Astronauten haben bei Außenarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS einen Werkzeugkoffer verloren. Dieser treibt nun durchs All und kann auf seinem Weg sogar relativ einfach von der Erde aus beobachtet werden.

Sechs Stunden und 42 Minuten arbeiteten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara außerhalb der Raumstation. Dabei nahmen sie vor allem Wartungstätigkeiten an den Solarmodulen der Station vor. Eigentlich sollte auch eine Box mit Kommunikationselektronik demontiert werden, was aber nicht mehr geschafft wurde und für einen späteren Außeneinsatz übrig bleibt."Während der stundenlangen Mission ging eine Werkzeugtasche verloren", teilte die NASA mit. Das Bodenpersonal entdeckte sie mithilfe der Außenkameras der ISS und konnte anhand der Bilder genauere Lageeinschätzungen erarbeiten. Glücklicherweise wird das enthaltene Werkzeug für den Rest der Mission nicht mehr benötigt."Die Flugkontrolle analysierte die Flugbahn des Behälters und stellte fest, dass das Risiko eines erneuten Kontakts mit der Station gering ist", führte die NASA weiter aus. Eine Gefahr für die Besatzung und die Raumstation besteht somit nicht und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.Unter günstigen Bedingungen kann die Tasche sogar von der Erde aus beobachtet werden. Sie fliegt im Grunde noch längere Zeit auf einem Orbit, auf dem sich auch die Raumstation erkennen lässt. Da das Objekt aber wesentlich kleiner ist, wird es mit bloßem Auge nicht zu sehen sein - wohl aber schon mit einem guten Fernglas. In einigen Monaten wird die Tasche dann in der Atmosphäre verglühen.Bis dahin muss ihr Kurs von den irdischen Überwachungssystemen verfolgt werden, um zu verhindern, dass sie einem anderen, aktiven Objekt zu nahe kommt. Insgesamt tracken die entsprechenden Radar-Geräte über 35.000 Objekte, die sich in verschiedensten Umlaufbahnen um die Erde bewegen.