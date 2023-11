Space Shuttle 2.0: Das erste "Dream Chaser"-Raumschiff ist fertig

Die USA setzen voll auf den kommerziellen Sektor für den zukünftigen Zugang zum All. Teil dieses Plans ist seit Jahren der "Dream Chaser" des US-Unternehmens Sierra Space. Jetzt hat man das erste Raumschiff, dass ähnlich wie das Space Shuttle funktioniert, fertiggestellt.

Über drei Jahrzehnte und 100 Missionen hatte das Space Shuttles bewiesen, dass das Konzept des Raumschiffs, das auf einer Landbahn landen kann, funktioniert - auch wenn das Programm durch die Challenger- und die Columbia-Katastrophe überschattet wurde und bezüglich Kostenersparnis hinter den Erwartungen zurückblieb. Mehr als 10 Jahre nach dem letzten Flug schickt sich jetzt ein privates Unternehmen an, in die großen Fußstapfen zu treten.Wie das kommerzielle Raumfahrtunternehmen Sierra Space aus Colorado mitteilt , hat man nach Jahren der Entwicklung und Konstruktion das erste Raumflugzeug "Dream Chaser" fertiggestellt - das erhält den Namen "Tenacity", also Beharrlichkeit. Das folgt der Idee des Space Shuttles und kann nach seiner Weltraummission auf einer Landebahn landen, allerdings fällt das Raumschiff deutlich kleiner als das große Vorbild aus. Die Entwickler gehen davon aus, dass ein Fahrzeug für mindestens 15 Missionen genutzt werden kann.Sierra Space hat mit der NASA einen Vertrag, der Versorgungsmissionen zur Internationalen Raumstation (ISS) umfasst. Im nächsten Schritt wird das jetzt fertiggestellte Raumflugzeug in den kommenden Wochen zu ausführlichen Tests in die Neil A. Armstrong Test Facility der US-Weltraumagentur in Ohio transportiert. Geht alles gut, könnte "Dream Chaser" dann schon im April 2024 zu seinem ersten Flug Richtung ISS aufbrechen."Die erste Nachschubmission von Tenacity wird mit der Rückkehr des Fahrzeugs und der Landung auf der historischen NASA Space Shuttle Landing Facility gipfeln", so Sierra Space stolz in seiner Mitteilung. Das ferne Ziel des Unternehmens: "Dream Chaser" ist prinzipiell darauf ausgelegt, auch als Raumschiff für Menschen zu funktionieren. Jetzt müssen aber erst einmal die sieben mit der NASA vereinbarten Missionen zur Versorgung der ISS gelingen.