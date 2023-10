NASA zeigt Asteroiden-Proben und findet (viel) Wasser und Kohlenstoff

Im Rahmen der OSIRIS-Rex-Mission führte die NASA ein bisher nie dagewesenes Vorhaben durch, nämlich die Probennahme auf einem Asteroiden. Es dauerte Jahre, vor kurzem ist das Sample aber zur Erde zurückgekommen - und es gibt erste Bilder und Erkenntnisse.

Sieben Jahre auf Reisen

Zusammenfassung Die NASA-Mission OSIRIS-Rex hat Proben von Asteroid Bennu zur Erde gebracht

Die Mission startete im September 2016, Rückkehr der Proben erfolgte sieben Jahre später

Proben wurden in Quarantäne gesetzt und erste Untersuchungen durchgeführt

NASA veröffentlicht erste Bilder und Untersuchungsergebnisse

Proben enthalten wichtige Bausteine für das Leben: Kohlenstoff und Wasser

Proben könnten Hinweise auf Ursprünge des Lebens auf der Erde geben

Analyse der Kohlenstoffverbindungen steht noch am Anfang, wird aber als "gutes Omen" gesehen.

OSIRIS-Rex, so die Abkürzung für den durchaus sperrigen, vollständigen Missionsnamen "Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security - Regolith Explorer" ist im September 2016 auf die Reise gegangen, sieben Jahre später sind die Sonde bzw. deren Proben erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. An Bord der Rückkehrkapsel befanden sich Proben, die vom Asteroiden Bennu stammen.Nach der Landung wurden die Proben zunächst in Quarantäne gesetzt, die Wissenschaftler führten auch erste Untersuchungen durch. Nun hat die NASA erste Bilder sowie Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Diese dürften die Erwartungen und Hoffnungen der Wissenschaftler übertreffen, denn man fand zwei besonders wichtige Bausteine für das Leben: Kohlenstoff und vor allem Wasser."Erste Untersuchungen der 4,5 Milliarden Jahre alten Probe des Asteroiden Bennu, die im Weltraum gesammelt und von der NASA zur Erde gebracht wurde, zeigen Hinweise auf einen hohen Kohlenstoffgehalt und Wasser, was darauf hindeuten könnte, dass die Bausteine des Lebens auf der Erde in dem Gestein zu finden sind", schreibt die US-Weltraumagentur in einem Blogbeitrag Laut NASA-Chef Bill Nelson wird das Gestein für die Wissenschaft noch lange von großer Bedeutung sein: "Die OSIRIS-REx-Probe ist die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe, die jemals zur Erde geliefert wurde, und wird den Wissenschaftlern helfen, die Ursprünge des Lebens auf unserem eigenen Planeten für die nächsten Generationen zu erforschen."Die Analyse der Kohlenstoffverbindungen steht noch am Anfang, betont die NASA, man sieht die erste Entdeckung aber als "gutes Omen" für zukünftige Analysen der Asteroidenprobe.