iOS 16.7.1: Apple liefert wichtiges Sicherheits-Update nach

Apple hat weitere Sicherheits-Updates veröffentlicht. Unter anderem gibt es neue Versionen für iPhone- und iPad-Besitzer, die noch nicht auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben. Die neue iOS-Version 16.7.1 behebt Probleme sowie Sicherheitslücken.

Apple muss Sicherheitshinweise noch liefern

So bekommt man iOS 16.7.1

Zusammenfassung Neue Sicherheits-Updates von Apple, inklusive iOS 16.7.1

Behebt Sicherheitslücken, keine neuen Features

Details zu 16.7.1-Korrekturen fehlen noch

Letztes Update schloss aktive Schwachstellen

Schnelle Installation des Updates empfohlen

Over-the-Air-Update oder via iTunes

Manueller Download für schnellere Aktualisierung möglich

Aktuell gibt es allerdings nur wenig Informationen zu der anstehenden Aktualisierung. iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein weiteres Update für iOS 16 und iPadOS 16.Das letzte größere Update für iOS 16 liegt dabei nur etwas über zwei Wochen zurück . Damals wurden verschiedene Schwachstellen geschlossen, die bereits aktiv ausgenutzt worden. Apple hatte dementsprechend die Sicherheitshinweise und Warnungen herausgegeben. Für das neue Update auf iOS 16.7.1 / iPadOS 16.7.1 fehlen diese Informationen noch. Auf der Support-Seite für alle Sicherheits-Updates taucht iOS 16.7.1 bisher nicht auf.Die Updates werden wie immer empfohlen schnellstmöglich zu installieren. Es gibt mit iOS 16.7.1 keine bekannten Neuerungen und keine weiteren Änderungen neben behobene Sicherheitslücken. Apple schreibt dazu nur: "Dieses Update bietet wichtige Sicherheitskorrekturen und wird für alle Benutzer empfohlen."Die neue Version für das iPhone trägt die Buildnummer 20H30. Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen → Allgemein → Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.