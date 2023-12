iOS 16.7.4: Apple liefert wichtiges Sicherheitsupdate für ältere Geräte

Apple hat neben dem iOS 17-Update auch ein wichtiges Update für Nutzer von iOS 16 ver­öf­fent­licht. Es gibt auch für iOS 16 keine neuen Funktionen, es handelt sich um ein reines Sicherheits-Update. Apple empfiehlt, die neuen Versionen schnell zu installieren.

Damit gibt es nun auch für alle iPhone- und iPad-Besitzer, die bisher nicht auf iOS/iPadOS 17 aktualisiert haben oder aufgrund des Alters ihrer Geräte nicht mehr auf iOS 17 wechseln können, das sicherheitsrelevante Update. Die neue iOS-Version 16.7.4 behebt nicht näher genannte Sicherheitslücken.Über das Update für iOS 17 und iPadOS 17 hatten wir bereits berichtet , nun folgt ebenfalls eine neue Veröffentlichung für die älteren Systeme.Laut den veröffentlichten Release-Notes betreffen alle Änderungen sicherheitsrelevante Schwachstellen. Dieses Update hat laut dem Apple-Support aber keine veröffentlichten CVE-Einträge. In diesen CVE-Einträgen findet man regulär Informationen über die Schwachstellen und mögliche Auswirkungen sowie die Einstufung des Schweregrads der Sicherheitslücke.Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates gibt es auf der Website des Unternehmens unter https://support.apple.com/kb/HT201222 Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen → Allgemein → Software-Update.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.