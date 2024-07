Galaxy Tab S10: Neue Samsung-Tablets immer mit MediaTek-Prozessor

Die kommenden Modelle der Samsung Galaxy Tab S10-Serie werden wohl erstmals überhaupt mit einem Prozessor des Herstellers MediaTek ausgerüstet sein. Ob die neuen Tablets damit das gleiche hohe Lei­stungs­niveau erreichen, wie es bei den Top-Mdoellen bisher üblich ist?

MediaTek bekommt seine Chance im Rampenlicht

Zusammenfassung Neue Samsung Galaxy Tab S10-Serie setzt auf MediaTek-Prozessoren

Reduzierung des Lineups auf zwei Modelle geplant

Ersetzung von Qualcomm durch MediaTek bei High-End-Tablets

Geekbench-Listing deutet auf Einsatz des MediaTek Dimensity 9300+ hin

Das gelistete Modell SM-X926B ist 5G-fähig und für Europa bestimmt

GPU ARM Mali-G720 Immortalis MC12 wird verwendet

Prozessor bietet einen Top-End-Core mit 3,4 GHz und weitere effiziente Kerne

Samsung macht bei den im Oktober erwarteten neuen High-End-Tablets der Galaxy Tab S10-Serie offenbar einige Dinge anders. Der südkoreanische Elektronikriese will nicht nur das Lineup auf nur noch zwei statt der bisher üblichen drei Modelle ausdünnen, sondern auch unter der Haube für eine grundlegende Änderung sorgen. Bisher setzte man in den Top-Tablets stets auf Qualcomm-Prozessoren , doch mit dem Galaxy Tab S10 ändert sich dies.Statt die jeweils aktuellen Chips der Snapdragon-Serie von Qualcomm zu verbauen, will Samsung in diesem Jahr wohl erstmals eine High-End-Plattform des taiwanischen Anbieters MediaTek in seinen Tablets verbauen. Sollte ein jetzt bei Geekbench gesichtetes Listing (via SamMobile ) für das Topmodell Galaxy Tab S10 Plus zuverlässig sein, wird man nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und anderswo auf einen MediaTek-Chip setzen.Das bei Geekbench gelistete Gerät trägt die Samsung-typische Modellnummer SM-X926B, wobei es durch das B am Ende als 5G-fähiges Gerät für Europa identifiziert werden kann. Dafür, dass hier kein Snapdragons einen Dienst tut, spricht auch, dass in der Datenbank von Geekbench als Grafiklösung keine Qualcomm Adreno-GPU genannt wird, sondern eine ARM Mali-G720 Immortalis MC12.Diese GPU wird auch im MediaTek Dimensity 9300+ verwendet, der als wahrscheinlicher Kandidat für die Verwendung in den neuen Samsung-Tablets gilt. Dass es sich um den Dimensity 9300+ handelt, legen auch die von Geekbench genannten Taktraten der einzelnen Core-Cluster des Chips nahe.Dort ist von insgesamt acht Rechenkernen die Rede, wobei der einzelne Top-End-Core mit 3,4 Gigahertz arbeiten soll. Außerdem sind noch drei weitere High-End-Kerne mit maximal 2,85 GHz und vier stromsparende Cores mit maximal 2,0 GHz an Bord. Mit diesen Angaben entspricht die Konfiguration genau dem, was MediaTek für den Dimensity 9300+ angibt.Für MediaTek dürfte es ein großer Erfolg sein, dass ausgerechnet Samsung seine High-End-Tablets jetzt mit dem von TSMC im 4-Nanometer-Maßstab gefertigten SoC ausrüstet, während Qualcomm in diesem Fall das Nachsehen hat. Zu den Gründen für den Wechsel auf eine MediaTek-Plattform ist bisher nichts bekannt. Denkbar wäre, dass der Chip besser zu Samsungs Kostenplanung passt. Es bleibt abzuwarten, ob der Wechsel zu MediaTek für die Käufer der neuen Samsung-Tablets konkrete Auswirkungen haben wird.