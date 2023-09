WinFuture Exklusiv

Samsung bereitet derzeit den Launch seiner neuen "Fan Edition"-Tablets in Form des Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ vor. Dabei will man Mittelklasse-Hardware in einem hochwertigen Gehäuse verpacken, wie die uns jetzt vorab vorliegenden Marketing-Bilder zeigen.

Samsung

Marketing-Bilder bestätigen Metallgehäuse

Zusammenfassung Samsung plant Launch der "Fan Edition"-Tablets Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+.

Geräte mit 10,9 bzw. 12,4 Zoll Display und hochwertigem Metallgehäuse.

Ausgestattet mit älterem Samsung Exynos 1380 Octacore-SoC Chip.

Speichervarianten von 6GB/128GB bis zu 12GB/256GB.

Optionale 5G-Unterstützung gegen 100 Euro Aufpreis.

Basisversion des Galaxy Tab S9 FE startet bei 529 Euro, Plus-Version bei 699 Euro.

Farbvarianten abhängig vom Land, bisher bekannt: Grau, Lavendel, Minze, Silber.

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE soll mit einem 10,9 Zoll großen Display aufwarten, während das größere Galaxy Tab S9 FE+ mit immerhin 12,4 Zoll Diagonale daherkommt. Damit entsprechen die Geräte zumindest bei der Größe den teureren Modellen der normalen Tab S9-Serie, eine Variante entsprechend dem Tab S9 Ultra mit riesigem 14,6-Zoll-Bildschirm gibt es in der FE-Reihe allerdings nicht.Immerhin werden die FE-Modelle den teureren Varianten aber in Sachen Optik in Nichts nachstehen, denn Samsung verwendet auch für die "Fan Edition" hochwertige Metallgehäuse. Diese werden in einer Reihe verschiedener Varianten verfügbar sein, wobei dies von den jeweiligen Ländern abhängt. Unsere Quellen liefern bisher nur Bilder der (hell)grauen Versionen, es soll aber auch noch Ausgaben in den Farben Lavendel, Minze und Silber geben.Unter der Haube der neuen Samsung Galaxy Tab S9 FE-Serie steckt mit dem Samsung Exynos 1380 Octacore-SoC jeweils ein bereits etwas älterer Chip, den manche Kunden auch aus Geräten wie dem Samsung Galaxy A54 kennen. Natürlich erreicht deshalb auch die Leistung nicht das Niveau, welches man von den teureren S9-Tablets gewohnt ist.Beim Speicher will Samsung eine Vielzahl verschiedener Varianten anbieten, wobei das Galaxy Tab S9 FE in der Basisversion mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher daherkommt. Die teureren Versionen bieten in diesem Fall die Option auf acht Gigabyte RAM und 256 GB internen Flash-Speicher. Beim Galaxy Tab S9 FE Plus ist der Arbeitsspeicher immer mindestens acht Gigabyte groß, es gibt aber auch Modelle mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher.Wie im Fall der normalen Tab S9-Serie werden auch die beiden neuen "Fan Edition"-Tablets optional mit 5G-Unterstützung erhältlich sein. Preislich geht es beim Galaxy Tab S9 FE bei 529 Euro los, während die Plus-Version ab 699 Euro startet. Für die Integration eines 5G-Modems muss man jeweils 100 Euro Aufpreis zahlen.