Exynos 2500: Samsung bestätigt erstmals eigenen Chip fürs Galaxy S25

Im neuen Samsung Galaxy S25 und seinen Schwestermodellen wird mit einiger Sicherheit wieder ein von Samsung selbst entwickeltes High-End System-On-Chip zum Einsatz kommen. In seinem jährlichen Finanzbericht hat das Unternehmen dies jetzt bestätigt. In einem heute veröffentlichten Dokument in koreanischer Sprache wird der Chip erwähnt (via SamMobile ).Konkret heißt es dort, dass die Halbleitersparte Samsung LSI "ihre Geschäftsfähigkeiten darauf fokussieren wird, eine stabile Versorgung mit dem Exynos 2500 für Flaggschiff-Produkte sicherzustellen". Bisher gab es keine offizielle Erwähnung des neuen Chips aus der Entwicklung von Samsungs Chip-Sparte.Tatsächlich gibt es schon länger Hinweise, laut denen Samsung wieder auf die Verwendung von Exynos-Chips in seinen Oberklasse-Smartphones der Galaxy S25-Serie setzen würde. So macht die interne Modellnummer S5E9955 seit geraumer Zeit die Runde, wobei bisher noch spekuliert wird, ob sowohl das Basismodell Galaxy S25 und das Galaxy S25 Plus als auch das teure Topmodell Galaxy S25 Ultra mit dem Samsung-eigenen Chip ausgerüstet werden sollen.Beim Galaxy S24 setzt Samsung aktuell auf eine Trennung. Die günstigeren bzw. kleineren Modelle kommen mit dem hauseigenen Samsung Exynos 2400 daher, während das Topmodell den Top-Chip des US-Herstellers Qualcomm in Form des Snapdragon 8 Gen 3 spendiert bekommt.Es bleibt abzuwarten, ob es Samsung LSI tatsächlich gelingt, ausreichende Stückzahlen des Exynos 2500 zu fertigen. Vermutlich will man den Chip mit nur noch drei Nanometern Strukturbreite bauen, doch bisher hat Samsung nur seinen neuesten Smartwatch-SoC in diesem Maßstab im Sortiment. Beim Exynos 2400 gab es massive Probleme, die Ausbeute bei der Fertigung auf ein ausreichend hohes Niveau zu bringen. Ob dies beim Exynos 2500 gelingt, wird sich wohl bis zur Einführung des Galaxy S25 noch zeigen müssen.