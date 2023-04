Exynos mit RDNA-GPU lebt weiter: Samsung verlängert Vertrag mit AMD

Samsung hat eine Verlängerung seiner Kooperation mit dem Grafikspezialisten AMD bekannt gegeben. Damit ist der Weg frei, auch in Zukunft AMDs RNDA-Grafikeinheiten in den Samsung Exynos-Chips für Smartphones zu verwenden. Was genau Samsung mit den AMD-GPUs vorhat, ist allerdings offen.

AMD-Grafik bisher nur im Galaxy S22 im Einsatz

Zusammenfassung Samsung verlängert Kooperation mit AMD: Lizenzierung von Grafiklösungen für Smartphones & mobile Geräte.

AMD-GPUs im Exynos 2200 High-End-SoC verwendet.

Samsung will mehrere Generationen AMD Radeon-Grafikeinheiten in Exynos-SoCs integrieren.

Exynos 2200: Grafiklösung "Xclipse" lieferte keine überragenden Ergebnisse.

Hitzeprobleme & enttäuschende Energieeffizienz des Exynos 2200 kritisiert.

Gerüchte: Neuer Exynos-SoC im Samsung Galaxy S24 & Exynos 2200 in S23 FE.

Samsung will Grafikleistung auf Konsolen-Niveau & optimierte Energieeffizienz bieten.

AMD

Wie Samsungs Halbleitersparte heute mitteilte , hat man die Verträge mit AMD um die Lizenzierung von Grafiklösungen zur Integration in seinen Smartphones und anderen mobilen Geräten um mehrere Jahre verlängert. Die beiden Firmen hatten sich 2019 auf ein entsprechendes Abkommen geeinigt, bei denen es um die Verwendung von RDNA-basierten Grafikarchitekturen den Geräten ging.Seitdem wurden nur wenige AMD-GPUs in Samsung-SoCs verwendet, es gab aber mit der Galaxy S22-Serie einen äußerst prominenten Fall. So ist der Samsung Exynos 2200 High-End-SoC mit der RNDA2-basierten AMD-Grafikeinheit ausgerüstet. AKtuell verwendet Samsung allerdings erstmals ausschließlich Snapdragon-SoCs von Qualcomm, die mit einer Adreno-GPU daherkommen - also nichts mit AMD am Hut haben.Für die Zukunft plant Samsung "mehrere Generationen" von AMD Radeon-Grafikeinheiten in weiteren Exynos-SoCs zu integrieren. Dabei will man auch künftig "Grafikleistung auf dem Niveau von Spielkonsolen und eine optimierte Energieeffizienz" in mehr mobilen Geräten bieten. Anscheinend hat Samsung also die hauseigenen Exynos-SoCs entgegen aller Gerüchte noch nicht aufgegeben, auch wenn man beginnend mit dem Galaxy S23 noch stärker auf Qualcomm-Plattformen setzt.Nach diversen vollmundigen Ankündigungen hatte Samsung mit dem Exynos 2200 den ersten Chip mit AMD-Grafik eingeführt, dessen "Xclipse" genannte Grafiklösung allerdings keine überragenden Ergebnisse lieferte. Der letzte bekannte Top-SoC aus der Exynos-Reihe wurde zudem häufig wegen seiner Hitzeprobleme und einer vergleichsweise enttäuschenden Energieeffizienz kritisiert.Zuletzt gab es Gerüchte, laut denen Samsung mit dem Galaxy S24 wieder einen neuen High-End-SoC der Exynos-Serie einführen würde. Außerdem war zu hören, dass der Exynos 2200 in der Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) verwendet werden soll.