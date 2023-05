Alter Exynos-Chip: Galaxy S23 Fan Edition als Samsungs Resterampe?

Samsung plant zwar nach einem Jahr Pause wieder eine "Fan Edition" seiner aktuellen Top-Smartphones der Galaxy S23-Serie , doch will man sich wohl von der Verwendung der starken Snapdragon-SoCs verabschieden und beim Galaxy S23 FE lieber auf alte Exynos-Chips setzen.

Sowohl der Twitter-User Revegnus , der seine Informationen meist aus koreanischen Foren bezieht, als auch Android Headlines wollen erfahren haben, dass Samsung für das Galaxy S23 FE nicht wieder auf einen Qualcomm Snapdragon setzen will. Stattdessen dient die neue "Fan Edition" wohl als eine Art Maßnahme zur Verkleinerung von Samsungs überbordenden Beständen an Gerätekomponenten.Angeblich will der koreanische Elektronikgigant beim S23 FE nämlich den Samsung Exynos 2200 verbauen, bei dem es sich um den gleichen Octacore-Chip handelt, der auch schon in den letztjährigen Top-Smartphones der Galaxy S22-Serie in Europa und einigen anderen Regionen verwendet wurde.Damit würde sich die neue "Fan Edition" im Hinblick auf Performance deutlich unterhalb der "normalen" S23-Versionen bewegen, die allesamt einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy nutzen, also die schnellste Ausgabe von Qualcomms aktuellem Top-SoC. Samsung hatte sich vor dem Launch der S23-Serie für diesen Schritt entschieden, weil die Performance der Exynos-Chips nicht mit den Qualcomm-Plattformen Schritt halten konnte.Welche Strategie hinter der Nutzung des alten Exynos-Chips im Galaxy S23 FE steckt, ist derzeit offen. Denkbar wäre, dass Samsung damit Lizenz- und daher Produktionskosten rund um das Modell sparen möchte. Die Marge des Konzerns wäre dadurch höher. Allerdings bietet der Exynos 2200 eben auch nicht die gleiche enorme Leistung wie der Snapdragon-Chip aus dem S23 und hat die altbekannten Probleme mit der Energieeffizienz, die der S22-Serie reichlich Kritik einbrachten.Laut Android Headlines will Samsung beim Galaxy S23 FE neben dem Exynos 2200 auf sechs oder acht Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher setzen, 128 oder 256 GB UFS-3.1 Flash-Speicher verbauen und eine Hauptkamera mit Samsung GN3 50-Megapixel-Sensor verwenden. Hinzu kommt angeblich eine Telefoto-Kamera mit acht Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12-Megapixel-Sensor. Die Frontkamera arbeitet angeblich mit 12 Megapixeln.Letztlich dürfte das Galaxy S23 FE sogar intern einen schweren Stand haben, schließlich hat Samsung selbst mit dem Galaxy A54 ein ähnlich ausgestattetes Smartphone der oberen Mittelklasse im Portfolio, das zu relativ günstigen Preisen vertrieben wird. Die Einführung des Galaxy S23 "Fan Edition" wird nach dem für Juli geplanten Launch der neuen Foldable-Smartphones von Samsung erwartet.