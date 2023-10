TikTok ohne Werbung: Codeschnipsel enthüllen geplante Abo-Kosten

Ein Code in der TikTok-App deutet darauf hin, dass der Mikro-Video-Dienst jetzt an einem werbefreien monatlichen Abonnement arbeitet. Einige Details sind bereits durchgesickert und stoßen auf viel Interesse.

Wer sich gern in den Bann des TikTok-Algorithmus ziehen lässt, wird sicherlich irgendwann auch den Punkt erreicht haben, an dem vor allem die Werbeeinblendungen nur noch nerven. Darauf scheint das Unternehmen nun eine Antwort zu haben - man experimentiert mit einem Abo-Plan, bei dem der Nutzer für die Werbefreiheit bezahlt.Vorbild dürften andere Netzwerke sein, in denen Werbefreiheit ebenfalls gegen Bezahlung angeboten wird. Laut dem Online-Magazin Android Authority ist TikTok dabei schon recht weit vorangekommen und hat in den Smartphone-Apps die nötigen Aboschranken mit neuem Code hinzugefügt.Entdeckt wurde ein Test-Ballon in der App mit weiterführenden Informationen und einer Reihe von Platzhaltern zu dem Abonnement. Dort heißt es:"Wir testen den werbefreien Plan mit der TikTok-Community. Wenn du fortfährst, stimmst du den %s zu und bestätigst, dass du unsere %s gelesen hast, um zu erfahren, wie wir Daten sammeln, nutzen und weitergeben. Sie akzeptieren auch die sofortige Bereitstellung des werbefreien Abonnements. Preis inklusive Mehrwertsteuer.Erlaube uns, deine Daten zu verwenden, um dir relevante Werbung zu zeigen, damit TikTok kostenlos bleibt. %s. Du kannst auch sehen, wie wir deine Daten nutzen und schützen in unserer %s. Mit dem Start der neuen App-Version haben wir diese neue werbefreie Stufe für das Abonnement eingeführt. Wie du siehst, kostet das werbefreie TikTok-Erlebnis während dieser Testphase in den USA 4,99 US-Dollar pro Monat."In einer ersten Testphase kostet das Abo in den USA also 4,99 US-Dollar pro Monat. Ob dieses Preisniveau bleiben wird, ist noch unklar.Laut Android Authority könnten sich aber die Preise noch ändern, wenn die Funktion auf breiter Basis eingeführt wird. Bis dahin wird aber vermutlich noch etwas Zeit vergehen, bis TikTok die fertigen Pläne enthüllen wird.