Facebook, TikTok und Co.: Bye bye, Social Media

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, alle sozialen Netzwerke zu verlassen oder es sogar getan? Dann zählen sie eher zu einer Minderheit, wie diese Grafik auf Basis einer Umfrage von Deloitte zeigt.Demnach sind es vor allem die jüngeren und älteren Generationen, die sich von Social Media abkehren. Rund 18 Prozent der Befragten aus der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre haben angegeben, mindestens eine Plattform verlassen zu haben - vier Prozent verabschiedeten sich gleich von allen Netzwerken. In den Kohorten von 25 bis 54 nimmt der Anteil der Social-Media-Eremiten mit dem Alter ab. Personen von 45 bis 64 sind Instagram, Facebook und Co. der Umfrage zufolge am treuesten. Der Anteil der Nutzer, die allen Plattformen den Rücken gekehrt haben, war jedoch bei den 65- bis 75-Jährigen mit elf Prozent am höchsten.Die Gründe für den Abschied von Social Media sind dabei vielfältig. Am häufigsten wurde allerdings der Inhalt der Apps als zu langweilig kritisiert (32 Prozent). 22 Prozent der Befragten haben eingesehen, zu viel Zeit in die Nutzung der Netzwerke zu investieren, weitere 21 Prozent waren die Vielzahl der Falschmeldungen im Netz satt. Ebenfalls häufig genannt wurden Sorgen bezüglich der Datensicherheit (20 Prozent) und Privatsphäre (30 Prozent). Diese Aspekte sind immer wieder Diskussionsthema bei der Nutzung sozialer Netzwerke. So steht beispielsweise TikTok immer wieder mal in der Kritik, Daten an chinesische Behörden abfließen zu lassen.