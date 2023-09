FTC: Wettbewerbshüter wollen Rechtsstreit gegen Amazon beginnen

Die US-amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC möchte gegen den Online-Versandhändler Amazon vorgehen. Dem Internet-Giganten wird vorgeworfen, mit seinen Geschäftspraktiken gegen Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Eine Klage soll noch nächste Woche eingereicht werden.

Auch Zerschlagung möglich

Zusammenfassung US-Wettbewerbsbehörde FTC plant Klage gegen Amazon.

Amazon soll Händler zur Nutzung eigener Dienste zwingen.

Benachteiligung von Händlern, die andere Dienstleister beauftragen.

Kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft als wettbewerbsrechtliches Problem.

FTC-Chefin Lina Khan strebt möglicherweise Zerschlagung des Konzerns an.

Rechtsstreit könnte sich über Jahre hinziehen.

Amazon wird sich voraussichtlich gegen Klage wehren.

Amazon soll der Federal Trade Commission (FTC) zufolge Händler dazu zwingen, die Logistik- und Werbedienste des Unternehmens zu nutzen. Der Konzern drohe den Verkäufern an, nicht als Top-Suchergebnis angezeigt zu werden, sofern andere Dienstleister beauftragt werden. Um eine gute Platzierung in den Ergebnissen zu erhalten, sei außerdem der Erwerb von Werbeanzeigen bei Amazon erforderlich. Wer den Service nicht beansprucht, werde benachteiligt.Wie Politico berichtet, sieht die FTC auch die kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft als Problem an. Der Dienst soll einen zu großen Marktanteil besitzen, da neben den kostenlosen Lieferungen auch Filme, Musik und E-Books in dem Service enthalten sind. Ferner möchte Amazon zukünftig Werbung in den Filmen und Serien anzeigen. Die FTC könnte am Dienstag eine Klage einreichen.Die FTC-Chefin Lina Khan hat Amazon schon seit einiger Zeit im Visier. Die Behörde schließt nicht aus, eine Zerschlagung des Konzerns anzustreben. Bis zu einem Ende des Rechtsstreits könnten allerdings Jahre vergehen. Verfahren der Wettbewerbsbehörden nehmen üblicherweise viel Zeit in Anspruch. Amazon dürfte sich gegen einen Bescheid der FTC oder eine Klage vor Gericht wehren, sodass der Fall vermutlich durch mehrere Instanzen entschieden werden muss.