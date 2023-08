Meta mal wieder: Jetzt sollen KI-Persönlichkeiten Facebook cool machen

Junge Menschen nutzen Facebook immer weniger. Doch was kann Mark Zuckerberg da machen? Offenbar denkt Meta, dass die Plattform mit KI wieder cool wird. Es sollen Chatbots in Arbeit sein, die verschiedene Persönlichkeiten annehmen - wie Abraham Lincoln.

Meta entwickelt Chatbots mit verschiedenen Persönlichkeiten

Zusammenfassung Facebook versucht sich an KI-Chatbots.

Chatbots können verschiedene Persönlichkeiten annehmen, z.B. Lincoln.

Erste Chatbots sollen im nächsten Monat starten.

Mark Zuckerberg investiert viel Energie und Zeit in dieses Projekt.

Zuckerberg glaubt, dass es nicht nur eine KI geben wird.

Ob ein alter US-Präsident, mit dem man chatten kann, die Jugend von heute dazu bekommt, eine in ihren Augen "uncoole" Plattform wieder mehr zu nutzen, ist eine Theorie, die erst einmal überprüft werden müsste. Wie die Financial Times (Paywall) berichtet, gibt es aber offenbar in der Entwicklungsabteilung von Meta die Hoffnung, dass man mit Chatbots, die intern als "Personas" entwickelt werden, im Kampf mit Plattformen wie TikTok etwas Boden gutmachen kann."Einige der Chatbots, die von den Mitarbeitern als "Personas" bezeichnet werden, können die Form verschiedener Charaktere annehmen. Das Unternehmen erwägt die Einführung eines Chatbots, der wie Abraham Lincoln spricht, und eines anderen, der im Stil eines Surfers über Reisemöglichkeiten berät", so eine Person, die mit den Plänen vertraut ist, laut dem Bericht.Die Financial Times will ergänzen können, dass die Pläne von Meta in diesem Bereich schon sehr weit fortgeschritten sind. Erste Chatbots, die auf "Personas" basieren, sollen schon im nächsten Monat starten. Wie so oft soll auch der Konzernchef selbst dieses Vorhaben mit großem Enthusiasmus vorantreiben. "Zuckerberg steckt seine ganze Energie und Zeit in diese Idee", zitiert Financial Times ihre Quelle.Meta hat sich mit seinen Milliardeninvestitionen in VR in eine schwierige Position gebracht, die Firmenchef-Mark Zuckerberg mit einer langfristigen Wette gerechtfertigt sieht. Auch bei KI scheint der CEO die Richtung, die das Unternehmen einschlägt, entscheidend zu prägen. Jüngst hatte Zuckerberg mitgeteilt: "Wir glauben nicht, dass es eine einzige KI geben wird, mit der die Menschen interagieren." Diese Idee scheint sich bald in Form von "Personas" auf Facebook zu manifestieren.