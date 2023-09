iFixit will Erlaubnis zum Hacken der McDonalds-Eismaschinen

Im Streit um ständig defekte Eiscreme-Maschinen der Fast-Food-Kette McDonalds hat sich jetzt auch iFixit eingemischt. Die Reparaturprofis wollen mithilfe des US-Kongress jetzt die Möglichkeit schaffen, die Geräte einfach und schnell zu reparieren.

Die Eismaschinen von McDonalds sind so berüchtigt dafür, dass sie häufig kaputtgehen, dass es zu einem Meme geworden ist.In den letzten Jahren hatte das auch noch andere kuriose Auswirkungen - ein Unternehmen, dass sich auf den Hack der Eismaschinen spezialisiert hat, forderte 900 Millionen Dollar Schadensersatz von der Fast-Food-Kette und auch die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) beschäftigte sich mit den Maschinen und dessen schlechte Wartungsfähigkeit Jetzt gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer in dem Dauerthema, denn iFixit hat nicht nur einen Teardown der McDonalds-Maschinen durchgeführt, sondern auch eine Petition an die Regierung gerichtet, damit sie die Teile herstellen kann, die die Leute brauchen, um sie zu reparieren (via The Verge ).Wie in einem auf YouTube veröffentlichten Video zu sehen ist, kaufte iFixit das gleiche Eismaschinenmodell, das von McDonalds verwendet wird, und verbrachte Stunden damit, es zum Laufen zu bringen. Die Maschine spuckte zahlreiche Fehlercodes aus, die laut iFixit "unsinnig, kontraintuitiv und scheinbar willkürlich sind, selbst wenn man Stunden damit verbracht hat, das Handbuch zu lesen."Obwohl die Eismaschine aus "leicht austauschbaren Teilen" besteht, wie z. B. drei Leiterplatten, einem Motor, einem Riemen und einem Wärmetauscher, kann sie aufgrund einer Vereinbarung mit McDonalds nur von ihrem Hersteller repariert werden. Begründet wird das unter anderem mit dem Urheberrecht.iFixit und die gemeinnützige Organisation Public Knowledge haben daher nun eine Ausnahmeregelung für Eismaschinen beantragt. So etwas geschieht nicht zum ersten Mal, iFixit hat das bereits für Xboxen, Traktoren und Smartphones getan (und gewonnen).Aber selbst wenn iFixit die Ausnahmegenehmigung erhält, heißt das nicht, dass man dann auch passende Werkzeug vertreiben dürfte. Daher wird nun zusätzlich der US-Kongress angerufen.iFixit fordert den Kongress auf, den Freedom to Repair Act wieder einzuführen, ein Gesetz, das die Umgehung von Softwaresperren und anderen Maßnahmen zur Reparatur eines Produkts legal machen würde. Das Wiederrum wäre für vielen anderen Bereich ebenso interessant.